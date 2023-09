Ex-técnico do Paysandu, Márcio Fernandes é demitido do Sampaio Corrêa, que está no Z-4 da Série B

No início da tarde desta terça-feira (5), o Sampaio Corrêa-MA anunciou a demissão do técnico Márcio Fernandes, ex-comandante de Paysandu e Remo. Logo em seguida anunciou também a contratação do substituto para o restante da Série B, o treinador Fernando Marchiori, ex-Náutico.

O anúncio foi feito por meio das redes sociais, com um vídeo do presidente do clube, Sérgio Frota, e por meio de uma nota, afirmando que a demissão de Fernandes e a contratação de Marchiori foram subsequentes.

“Agradeço o Márcio Fernandes, que é um excelente profissional e de muito caráter. No futebol, às vezes, nem sempre tudo sai como planejamos, então entendemos que seria a hora da mudança. Me interessou o perfil do Marchiori, que realizou uma campanha excepcional em 2022, além de um bom início de ano na Série B deste ano. Fiz o convite, o qual foi recebido com muito entusiasmo por ele, que já desejava trabalhar no Sampaio Corrêa há muito tempo”, disse Frota no vídeo.



Márcio Fernandes deixa o Sampaio Corrêa com seu auxiliar e filho Márcio Fernandes Júnior. Foram 21 jogos no comando do clube maranhense e apenas quatro vitórias. Já são dez jogos que o time não vence na disputa da Série B, e está estagnado no Z-4, ocupando a 17ª posição da tabela.

Agora a equipe confia em uma virada de chave com o técnico Fernando Marchiori, que junto com seu auxiliar deve trabalhar com a equipe técnica fixa do clube. Antes de chegar à Bolívia Querida, ele comandava o Náutico-PE, e não conseguiu classificar o time para a segunda fase da Série C.