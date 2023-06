Técnico ex-Remo e Paysandu discute com quarto árbitro na Série B: “Quer falar o quê, p*rra?”; vídeo

O técnico Márcio Fernandes, que teve passagens por Remo e Paysandu recentemente, discutiu com o quarto árbitro em uma partida da Série B do Campeonato Brasileiro. O comandante atualmente treina o Sampaio Corrêa-MA, chamou palavrão com a arbitragem e cena e áudio foram captados.

Márcio Fernandes comandou o Remo em 2019 e esteve à frente do Paysandu na temporada 2022 de forma completa e também em 2023, porém, foi demitido do clube bicolor, após queda na semifinal do Campeonato Paraense para o Águia de Marabá.