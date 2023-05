Confiante e sorridente, Márcio Fernandes é anunciado no comando do Sampaio Corrêa-MA

O técnico Márcio Fernandes não permaneceu muito tempo fora do mercado de trabalho após a demissão do Paysandu, ao ser eliminado na semifinal do Parazão para o Águia de Marabá. Pouco depois, ele foi anunciado no comando técnico do Sampaio Corrêa-MA, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.

Durante o encontro, Fernandes não escondeu a alegria e por diversas vezes brincou com os jornalistas, confirmando o otimismo no novo desafio. "Estou muito feliz pela oportunidade de poder trabalhar nesse clube. Sei que temos muito a crescer juntos. Que Deus nos abençoe nessa caminhada", frisa.

Em 2023, sua segunda temporada no clube, Márcio Fernandes esteve à frente em 19 partidas, das quais 10 foram vencidas. Embora tenha sido eliminado na fase final do Parazão, com ele no comando, o Paysandu alcançou a final da Copa Verde, que será decidida contra o Goiás. Ele também não chegou a comandar o time na Série C.