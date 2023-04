Após eliminação no Parazão, Paysandu anuncia demissão do técnico Márcio Fernandes

A eliminação nos pênaltis para o Águia de Marabá, na semifinal do campeonato paraense, foi um golpe fatal para a sequência do técnico Márcio Fernandes no Paysandu. O anúncio oficial da demissão do treinador aconteceu no final da noite deste sábado (29), horas depois do jogo, realizado no Mangueirão, em Belém.

Em nota, o Papão fez questão de exaltar o período em que o comandante ficou na Curuzu como o mais longo da história entre todos os treinadores que passaram pela agremiação.

"Márcio Fernandes chegou ao Paysandu no final de 2021. Durante este período, Márcio conquistou a Copa Verde 2022 e se tornou o técnico mais longevo da história do clube", escreveu o Bicola na nota.

A sequência de Márcio Fernandes no Paysandu terminou com 59,5% de aproveitamento, em um universo de 66 jogos, sendo 34 vitórias, 16 empates e 16 derrotas. Em relação a taças, o treinador teve a conquista da Copa Verde 2022, ano em que terminou com o vice no Campeonato Paraense. Na Série C, acabou eliminado para no quadrangular final.