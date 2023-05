Demitido do Paysandu, Márcio Fernandes fecha com clube da Série B, afirma site

Caiu para cima! O técnico Márcio Fernandes, que deixou o Paysandu depois do fracasso no Parazão 2023, será o novo técnico do Sampaio-MA, clube da Série B do Brasileiro. A notícia foi dada pelo ge do Maranhão, e o clube deve fazer o anúncio oficial em breve.

Segundo a apuração, Márcio, que também já passou pelo Remo, chegará em São Luís nesta segunda-feira (8) e acompanhará a partida do Sampaio contra o Juventude, neste sábado (6), pela televisão. O treinador trará consigo apenas seu auxiliar e filho, Márcio Fernandes Júnior.

Com 61 anos e grande experiência no futebol, Márcio Fernandes estava no Paysandu desde o ano passado e foi demitido na semana passada após 68 jogos e 34 vitórias. Ele já teve passagens por vários times importantes, incluindo Santos, Brasiliense, Guarani, Vila Nova, Botafogo-SP, XV de Piracicaba, ABC, Joinville, Remo, Brasiliense, Treze, Vila Nova e Londrina.

O Sampaio vinha negociando com vários nomes desde a saída de Evaristo Piza, e Daniel Paulista chegou a ser cogitado para assumir o cargo. No entanto, o acerto com Márcio Fernandes foi confirmado por telefone na madrugada desta sexta-feira (5).

O Sampaio ainda não venceu na Série B e enfrentará o Juventude neste sábado, às 18h15, no Castelão.