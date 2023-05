Marquinhos Santos relembra promessa de volta ao Paysandu, após vaga na Libertadores com o América-MG

O Paysandu apresentou o técnico Marquinhos Santos, nesta quinta-feira (4), no Estádio da Curuzu. O comandante, de 43 anos, inicia desta forma a segunda passagem pelo clube. Aliás, isso era algo que estava na mente de Marquinhos há algum tempo, segundo próprio treinador.

Na entrevista coletiva de apresentação, o novo técnico do Bicola, relembrou uma promessa feita. Segundo Marquinhos, após alcançar a vaga na Libertadores, pelo América-MG, ele teria garantido ao presidente do Papão, Maurício Ettinger, que retornaria ao clube.

"Sempre acompanhei o Paysandu, mesmo em outras equipes. Quando atingi o objetivo de colocar o América-MG na Libertadores daquele ano [em 2021], o Maurício me parabenizou e me ligou. Disse a ele que um dia eu voltaria ao Paysandu para recolocá-lo onde merece, que é buscar Série A. Não esperava que fosse tão rápido, mas Deus sabe o tempo de cada coisa", revelou.

VEJA MAIS

Avaliação

Questionado sobre a virada do Paysandu, na estreia da Série C, contra a Aparecidense, Marquinhos confessou que interferiu no comportamento da equipe. No intervalo da partida, o treinador esteve no vestiário bicolor, para fazer apontamentos. E, apesar do nervosismo da equipe, gostou da maturidade dos jogadores para reagir.

"O que eu vi, todos viram. Vi uma equipe extremamente nervosa, querendo resolver as situações, mas se desorganizando taticamente. Isso faz com que a equipe tenha que correr dobrado para conseguir o objetivo. Ontem (3) teve que correr triplicado, por sair atrás do placar. Desci ao vestiário, tive que intervir do que vi taticamente, lá de cima [do camarote]. O que me agradou foi o poder de reação", apontou.

Influência

Por fim, Marquinhos admitiu a influência do executivo de futebol do clube, Ari Barros, nesta volta ao Papão. O comandante relembrou a parceria vitoriosa, que recolocou o Juventude na Série A do Brasileirão, em 2020.

"Disse ao elenco: quando recebi o convite, por meio do Ari [Barros], não pensei duas vezes em voltar, pela confiança no clube, na diretoria, no Maurício, nos seus pares. E também no Ari, um executivo de futebol que tem crescido muito, haja vista os trabalhos realizados recentemente. As conquistas de acessos, no qual estivemos juntos no Juventude", concluiu.

A estreia de Marquinhos Santos pelo Paysandu será na segunda-feira (8), às 20h, contra o Figueirense. A equipe paraense faz o primeiro jogo fora de casa, nesta Série C. O duelo ocorre no Estádio Orlando Scarpelli e tem transmissão Lance a Lance pelo portal OLiberal.com.