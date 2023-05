Auxiliar do Paysandu revela influência de Marquinhos Santos em virada: 'Conversa muito vibrante'

De virada, o Paysandu conquistou a vitória na estreia da Série C do Brasileiro, contra a Aparecidense. De acordo com o auxiliar técnico, que esteve à beira do campo, Wilton Bezerra, houve uma participação importante do novo treinador do Bicola, Marquinhos Santos, no intervalo do jogo.

"A gente estava muito concentrado. Voltamos para o segundo tempo com o apoio do torcedor. [Tivemos] uma conversa muito vibrante com o professor Marquinhos. No intervalo conversou com a gente, com o grupo. Mesmo não tendo feito um bom primeiro tempo, voltamos com a mesma equipe e mostramos outro futebol", contou Wilton.

Na volta do intervalo, o Paysandu ainda chegou a tomar um gol logo aos cinco minutos do segundo tempo. Porém, dois minutos depois apareceu a estrela de Vinícius Leite para empatar e evitar que a desvantagem criasse ainda mais tensão. Pouco depois, de pênalti, Mário Sérgio garantiu o triunfo bicolor.

O Paysandu volta a campo na próxima segunda-feira (8), pela segunda rodada da Terceirona. O Bicola estreia em jogos fora de casa a partir das 20h, contra o Figueirense, no Estádio Orlando Scarpelli. O Bicola já contará para esta partida com o técnico Marquinhos Santos comandando a equipe de dentro do campo.

