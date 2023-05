Ainda não anunciado pelo Paysandu, zagueiro aparece treinando com o elenco na Curuzu; veja

Sem ter sido anunciado oficialmente pelo Paysandu, o zagueiro e volante Jacy Maranhão já está treinando com o elenco bicolor. O jogador, que tem 25 anos, chega por empréstimo junto do FC Cascavel, do Paraná. A transação ainda não oficializada pelo Papão, porém divulgada nas redes sociais da equipe paranaense na última terça-feira, dia 2 de maio.

Apesar do silêncio bicolor sobre o assunto, as imagens da primeira movimentação do elenco sob o comando do técnico Marquinhos Santos mostram Jacy trabalhando com os novos companheiros e usando a camisa 3, que até então era do zagueiro colombiano Henríquez Bocanegra, dispensado pelo clube na semana passada, no dia 28 de abril.

Jacy se ambienta ao clima e ao clube enquanto os trâmites burocráticos com o FC Cascavel são finalizados. O defensor ainda não consta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF como jogador do Paaysandu. A expectativa é que isso ocorra ainda nesta sexta-feira (5) para que ele possa estar apto a ser relacionado para o jogo contra o Figueirense, que ocorre na segunda-feira, dia 8, em Florianópolis, pela 2ª rodada da Série C do Brasileiro.

Dupla função

Na postagem feita pelo Cascavel, anunciando o acordo com o Paysandu, Jacy é tratado com um volante. O maranhense, no entanto, vinha atuando como zagueiro pela equipe do Paraná e pode exercer as duas funções. No Papão, a tendência é que seja mais utilizado na zaga, setor que atualmente conta com Genilson, Wanderson, Rodolfo Filemon, Naylhor e Iarley, da base.