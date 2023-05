De olho na Série C, Paysandu fecha com zagueiro que estava em clube da Série D

O Paysandu segue no mercado tentando remontar a equipe para a disputa da Série C, que inicia para o Papão amanhã, em casa, diante da Aparecidense-GO. O clube bicolor fechou com o zagueiro Jacy, de 25 anos, que estava no Cascavel-PR. A informação foi confirmada pelo clube paranaense na rede social.

O zagueiro é natural de Santa Inês (MA) e teve toda a sua formação na categoria de base no Athletico-PR, de onde atuou profissionalmente em 2017. Atuou também pelo Criciúma-SC, Pouso Alegre-MG, Rio Branco-PR, Desportivo Brasil-SP, São Joseense-PR e nas duas últimas duas temporadas defendeu o Cascavel-PR, clube que chegou à final do Campeonato Paranaense, mas ficou com a segunda posição após ser superado pelo Athletico-PR. O zagueiro Jacy também teve passagem pelo futebol da Eslováquia, onde atuou pelo Zlaté Moravce e pelo Pohronie.

Veja o comunicado do Cascavel-PR

“O Futebol Clube Cascavel informa o empréstimo do volante Jacy para a equipe do Paysandu. O atleta, que na semana anterior renovou o contrato do clube até o final do estadual de 2024, recebeu a proposta para jogar a Série C e solicitou à diretoria a sua liberação. O clube atendeu o pedido do mesmo, possibilitando empréstimo.

Com contrato vigente com a equipe cascavelense, Jacy seguirá emprestado ao Paysandu até outubro de 2023. O clube deseja sucesso ao volante nesse novo desafio da carreira”.

Em 2023

Na atual temporada o novo zagueiro bicolor realizou 14 partidas pelo Cascavel, em 13 delas atuou como titular. O jogador possui 1.92 cm, é destro e pesa 81 Kg e foi sondado pelo Goiás-GO, clube que disputa a Série do Campeonato Brasileiro, além do Náutico-PE, equipe que é concorrente do Papão na Terceirona do Brasil.