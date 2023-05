Lateral do Paysandu se envolve em confusão após eliminação contra o Águia

Os problemas para o Paysandu, após ser eliminado do Campeonato Paraense pelo Águia de Marabá, continuam. O jogador Samuel Santos teve um Boletim de Ocorrência (BO) registrado contra ele, pelo comandante do Batalhão de Polícia de Eventos (BPE), Tenente-Coronel Afonso.

A equipe de O Liberal entrou em contato com o próprio comandante, que confirmou o caso e que fez o B.O. De acordo com Afonso, o momento ocorreu quando tentava acalmar os ânimos de Samuel, que teria tentado brigar com alguns torcedores do Papão.

"Na saída, quando acabou o jogo, o jogador Samuel [Santos], a torcida estava cobrando deles pela saída do Campeonato e ele foi para cima da arquibancada, das cadeiras. Foi para cima dos torcedores, que estavam com ânimos exaltados. Eles iam descer para brigar com o cara, o Flávio Goiano pediu apoio para que a gente tirasse ele de lá e levasse para dentro do vestiário. Ele não quis, tivemos que puxar a força, queria brigar com os torcedores. Ele desacatou, mas já fizemos uma ocorrência, fez o B.O. e vamos tomar as providências necessárias", relatou.

A equipe de O Liberal também recebeu a informação que Samuel teria agregido o diretor de competições de base da Federação Paraense de Futebol (FPF), Flávio Goiano. No entanto, o dirigente não respondeu às tentativas de contato da reportagem.

A equipe de esportes de O Liberal também buscou contato com Samuel Santos por meio da assessoria do clube bicolor. Porém, também não houve retorno até o momento.