Paysandu: Saiba quem é Marquinhos Santos, novo técnico bicolor

Após as questões financeiras afastarem Hélio dos Anjos do Paysandu, o clube bicolor voltou as atenções para outros nomes. No fim, o Papão acertou com o técnico Marquinhos Santos, que já passou pelo Estádio da Curuzu entre 2017 e 2018. Veja um pouco do perfil do comandante!

Carreira

Nascido em Santos-SP em 24 de maio de 1979. Assim como outros nomes conhecidos, como Carlos Alberto Parreira, René Simões e Ney Franco, Marquinhos nunca atuou profissionalmente como jogador.

Sua carreira como treinador começou em 2003, 2003, no Atlético-PR, onde conquistou títulos em todas as categorias de base. Ele dirigiu as seleções brasileiras sub-15 e sub-17, vencendo a Copa do Mundo sub-15 em 2011.

Em 2012, Marquinhos se tornou treinador da equipe principal do Coritiba, conquistando o Campeonato Paranaense em 2013, mas sendo demitido após uma derrota na Sul-Americana. Ele passou por Bahia, Fortaleza, Figueirense, São Bento, Juventude e Chapecoense antes de ser anunciado como técnico do América-MG em outubro de 2021

Paysandu

Marquinhos Santos chegou ao Paysandu em junho de 2017, após a saída do então técnico bicolor, Marcelo Chamusca. Apesar do título paraense e o início positivo na Série B, o Papão iniciou uma queda livre na tabela, que culminou no pedido de demissão de Chamusca.

Com isso, o Paysandu buscou a contratação de Marquinhos Santos, que tinha 38 anos na época. O técnico conseguiu o objetivo traçado e fez o Papão escapar do rebaixamento na Série B do Brasileiro. Em 28 jogos na competição, teve um aproveitamento de 42,8%, com dez vitórias, seis empates e 12 derrotas, e finalizou em 11° lugar.

Marquinhos até chegou a ter o contrato renovado ao final da Segundona, porém, foi demitido em fevereiro de 2018, após um começo irregular no Parazão e Copa Vede. Além disso, o Papão foi eliminado pelo Novo Hamburgo na Copa do Brasil.

Modelo de jogo

Assim como no Ceará, Marquinhos assume o clube - após a saída de Márcio Fernandes - com a temporada em andamento. Caso repita o que fez quando chegou no Vozão, o técnico deve colocar alguns conceitos como a marcação em bloco alto.

Um aspecto importante na forma de jogar das equipes de Marquinhos é a reação pós-perda da bola: os atletas tentam fazer essa recuperação mais à frente, para retomá-la mais perto do gol rival.

"Quando recuperamos a bola, dependendo da fase do jogo, trabalhamos o retorno e a posse construída, com mais paciência par construir o ataque. Mas se recuperamos no último terço do campo, a ideia é ser vertical. Foi o que colocamos e agora, depois de 30 dias, já começamos a ver os primeiros sinais: marcamos num 4-4-2 e construímos num 3-2-5, com um dos laterais como terceiro zagueiro", explicou em entrevista ao Globo Esporte de São Paulo, em julho do ano passado.

O Paysandu não confirma oficialmente a negociação com Marquinhos Santos, mas fontes internas repassaram que o treinador está fechado com o clube, já que o acordo com Hélio dos Anjos não foi firmado. Acompanhe o portal OLiberal.com para saber mais detalhes.