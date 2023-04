Paysandu: Questão financeira pode travar retorno de Hélio dos Anjos; clube avalia Marquinhos Santos

Novos desdobramentos da procura do Paysandu por um treinador surgiram neste domingo (30). Favorito da direção, a questão financeira é o entrave para o acerto do Papão com Hélio dos Anjos que, ao O Liberal, confirmou negociações com o clube - e chegou a baixar a pedida salarial. Com isso, o Papão começa a avaliar outros nomes.

O principal candidato, caso Hélio não acerte com o Paysandu, é Marquinhos Santos. O comandante passou pelo Bicola, quando a equipe disputou a Série B do Brasileirão pela última vez. O treinador assumiu o time em junho de 2017 e foi o responsável por tirar o Papão da zona de rebaixamento. Mas foi demitido em fevereiro de 2018, após um começo irregular na temporada.

Em 35 jogos à frente do Paysandu, Marquinhos Santos acumulou 13 vitórias, 8 empates e 14 derrotas. Um aproveitamento de 44,7%, entre jogos do Campeonato Paraense, Série B, Copa do Brasil e Copa Verde.

Marquinhos está sem clube desde agosto do ano passado, quando deixou o comando do Ceará, na disputa do Brasileirão Série A. O técnico foi contratado em junho de 2022 para o lugar de Dorival Jr, que deixou a equipe para assumir o Flamengo.

Marquinhos teve 17 jogos no comando do Vozão, com seis vitórias, seis derrotas e cinco empates. Eliminado na Copa Sul-Americana para o São Paulo, o treinador deixou a equipe na 14ª posição, com 25 pontos no total. Desde então, está sem clube.