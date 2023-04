Alvo do Paysandu, Hélio dos Anjos confirma contato, mas afirma: 'Não tem nada decidido'

Após a demissão do técnico Márcio Fernandes, o Paysandu procura um substituto para a final da Copa Verde e a disputa da Série C do Brasileirão. Um dos favoritos é Hélio dos Anjos, que em contato com a equipe de esportes de O Liberal, confirmou que o Papão o procurou, ainda que nada esteja fechado.

"Houve, sim, o contato. A negociação está com meu agente e o clube. Ainda não tem nada decidido", explicou o treinador, que passou pelo clube bicolor pela última vez entre 2019 e 2020.

O último trabalho de Hélio dos Anjos foi pela Ponte Preta, de onde saiu em abril deste ano, após rescindir com a Macaca. O treinador, que chegou em fevereiro do ano passado à Ponte, deixou o clube paulista depois da conquista da Série A2 do estadual.

Caso acerte com o Paysandu, esta será a terceira passagem de Hélio dos Anjos pelo clube da Curuzu. A primeira foi na reta final da Série A do Brasileirão 2002, interrompida pelo próprio treinador, que deixou o clube revoltado com as negativas da diretoria aos pedidos de reforços para a Libertadores da América de 2003.

Na segunda estadia na Curuzu, Hélio acumulou 45 jogos, sendo 20 vitórias, 19 empates e seis derrotas: aproveitamento de quase 60% dos pontos disputados. Após uma campanha muito elogiada na primeira fase da Série C, o Papão bateu na trave no famoso jogo no estádio dos Aflitos, contra o Náutico, que contou com a polêmica arbitragem de Leandro Pedro Vuaden.