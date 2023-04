Nos pênaltis, Águia bate Paysandu no Mangueirão, e avança à final do Parazão

Histórico! Depois de perder o jogo de ida por 1 a 0, em Marabá, o Águia superou o Paysandu no Mangueirão e se classificou à final do Campeonato Paraense de 2023. Depois de vencer a partida no tempo normal por 2 a 1, o Azulão Lobo conseguiu superar os bicolores nos pênaltis, por 4 a 2.

VEJA COMO FOI O JOGO LANCE A LANCE

No tempo normal, a partida foi caracterizada por um primeiro tempo morno e uma segunda etapa bastante truncada. Os gols do duelo foram marcados por Mário Sérgio - para o Papão - e Luam Parede e David Cruz - para o Azulão.

Classificado à final, o Águia de Marabá ainda não sabe quando entrará em campo pelo Parazão. O Azulão aguarda o resultado da outra semifinal - entre Remo e Cametá - para conhecer seu adversário na decisão. As datas da finalíssima ainda não foram informadas pela FPF.

Já o Paysandu terá de jogar a disputa de terceiro lugar do estadual. O duelo, contra o perdedor de Remo e Cametá, dará ao vencedor uma vaga na Copa do Brasil de 2024. Assim como as partidas da final, as datas ainda não foram divulgadas pela federação.

Primeiro tempo

Partida foi morna no segundo tempo (Thiago Gomes / O Liberal)

Paysandu e Águia fizera um primeiro tempo fraco tecnicamente no Mangueirão. O Azulão, por mais que estivesse atrás no placar agregado, passou a adotar uma postura reativa, buscando jogadas de contra-ataque para chegar à meta bicolor. Por outro lado, o Papão possuía um volume de jogo ineficaz: muita posse de bola, mas sem chutes ao gol de Axel Lopes.

As melhores oportunidades de tirar o zero do placar apareceram somente aos 25 minutos da primeira etapa, quando Wander arriscou de fora da área e quase fez o primeiro do Azulão. Minutos depois, aos 29, Eltinho quase marcou para o Papão, mas teve a finalização bloqueada por Bruno Limão.

O primeiro tempo, que até então tinha poucas emoções, passou a ganhar ritmo na reta final. Aos 32, o Paysandu abriu o placar, com Mário Sérgio. O camisa 9 bicolor mostrou oportunismo ao se posicionar na pequena área e aproveitar rebote de Axel, após chute de Giovane, para abrir o marcador.

Após o Papão ficar na frente do placar e ampliar ainda mais a vantagem no confronto - 2 a 0 no agregado - o Águia se lançou ao ataque e foi recompensado. Aos 45 minutos, já nos últimos suspiros da primeira etapa, Evander recebe na esquerda e cruza na medida para Luam Parede empatar o duelo.

Segundo tempo

Águia virou duelo na segunda etapa. (Thiago Gomes / O Liberal)

No segundo tempo, o Paysandu voltou com maior ímpeto ofensivo. Para deixar a equipe mais leve, Márcio Fernandes tirou Fernando Gabriel e Ricardinho, para colocar Luis Phelipe e Kelvi. Os jovens jogadores deram mais mobilidade ao Bicola, que atacou a defesa marabaense em busca do segundo gol.

No entanto, a gana bicolor teve hora para acabar. Por volta dos 15 minutos da segunda etapa, o Paysandu passou a cair de ritmo e viu o Águia crescer. As entradas de Luan Santos e Adauto no Azulão, somada à saída de Giovane no Papão, fizeram com que o time alviceleste perdesse espaço no meio de campo.

A insistência do Azulão teve efeito aos 30 minutos, quando Evandro invadiu a área e foi derrubado. David Cruz partiu para a cobrança e mandou no canto direito de Thiago Coelho. A bola ainda triscou na trave antes de entrar.

A partir da virada, a partida se transformou num ataque contra defesa. O Azulão, se segurou na defesa, para garantir o resultado. Já o Papão, tentou ir ao ataque, mas sofria com problemas físicos nos jogadores. Roger, que havia entrado na segunda etapa, foi sacado, assim como João Vieira.

Penalidades

Águia comemora classificação no Mangueirão (Thiago Gomes/ O Liberal)

Com a vitória do Águia por 2 a 1, a vantagem do Paysandu - obtida no jogo de ida, em Marabá, quando venceu por 1 a 0 - foi destruída. Dessa forma, o classificado à final será definido nos pênaltis.

Nas primeiras cobranças, ambas as equipes acertaram. Destaque, inclusive, para a batida de Mário Sérgio, que fez de cavadinha. No entanto, na segunda série de chutes, a estrela de Axel Lopes apareceu.

O goleiro do Águia, que já havia se destacado na Copa do Brasil em duelos contra o Goiás e Fortaleza, pegou dois chutes de jogadores bicolores. Por outro lado, todas as cobranças do Azulão foram convertidas, o que levou a equipe de Marabá de volta a uma final de estadual.

Ficha técnica

Paysandu 1 (2) x (4) 2 Águia de Marabá

Semifinal do Campeonato Paraense de 2023 - jogo de volta

Data: 29/04/2023

Local: Estádio Mangueirão

Hora: 19h

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Brígida Cirilo Ferreira (AL) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM)

Gols: Mário Sérgio 32/1T (PAY); Luam Parede 45/1T e David Cruz 29/2T (PAY)

Cartões amarelos: Kelvi e Mário Sérgio (PAY); Betão e Danilo (AGM)

Paysandu: Thiago Coelho; Edilson, Genílson, Filemon e Eltinho; João Vieira (Paulo Henrique), Geovane (Roger)(Samuel Santos), Fernando Gabriel (Luis Phelipe) e Ricardinho (Kelvi); Vinícius Leite e Mário Sérgio. Técnico: Márcio Fernandes.

Águia de Marabá: Axel Lopes; Bruno Limão, David Cruz, Betão e Evandro; Castro (Balão Marabá), Patrick (Adauto), Danilo e Wander (Pablo); Alan Maia (Wendell) e Luam Parede (Luan Santos). Técnico: Mathaus Sodré