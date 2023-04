Com dancinha e ao som de ‘Olha o Super Mário’, torcida do Águia provoca o Paysandu: ‘Sal!, Sal!’

O Águia e Marabá está na final do Parazão 2023. O Azulão reverteu a vantagem do Paysandu, venceu no tempo normal e nos pênaltis e avançou à decisão do Campeonato Paraense, dentro do Mangueirão. Após a eliminação do Paysandu, torcedores do Águia de Marabá não aliviaram e provocaram o atacante do Paysandu, Mário Sérgio, ao som de tecnobrega, no estacionamento do Mangueirão.

Os torcedores do Azulão comemoraram bastante a classificação para a grande final do Parazão 2023. Eles não perdoaram Mário Sérgio, que comemora gols ao som do tecnobrega “Olha o Super Mário”. Os torcedores dançaram e não deixaram passar o famoso grito de “Sal! Sal!, Sal!”.

ASSISTA

VEJA MAIS

Em campo o Águia venceu o Paysandu no tempo normal por 2 a 1 e levou a vaga para as penalidades. Nas cobranças, brilhou a estrela do goleiro Axel Lopes, que defendeu dois pênaltis e garatiu o Azulão na decisão, ao derrotar o Papão por 4 a 2.