Após saída do Paysandu no Parazão, Remo 'tira onda' com o rival e provoca atacante bicolor

O Paysandu perdeu para o Águia de Marabá, no tempo normal e também nos pênaltis, na noite de sábado (29), no Mangueirão, pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Paraense. A derrota fez o clube bicolor se despedir mais cedo do Parazão e o Remo, seu maior rival, não perdeu a oportunidade de "tirar onda" com clube bicolor e também com o atacante Mário Sérgio, que passou pelo Remo e que voltou a Belém com o apelido de “Super Mário”. Após a vitória do Águia diante do clube bicolor, o Remo utilizou suas redes sociais para provocar o Paysandu. O Leão postou um vídeo do jogo “Super Mário Bros”, em que o personagem Mário perde a vida e o jogo termina.

Vários torcedores do Remo entraram na zoação e responderam à publicação do Leão Azul. Com a derrota do Paysandu, o Águia de Marabá ficou com a vaga na grande final do Campeonato 2023.

O outro lado da chave

O outro finalista do Parazão sairá do confronto entre Remo x Cametá, que jogam neste domingo (30), às 17h, no Baenão. A primeira partida, no Estádio Parque do Bacurau, terminou empatada por 1 a 1. Quem vencer avança para final, em caso de um novo empate, a vaga na decisão do Estadual será nas penalidades. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.