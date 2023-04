Valendo vaga na final do Parazão, Remo e Cametá se enfrentam neste domingo (30); veja

O Campeonato Paraense chega em sua reta final e os confrontos decisivos marcam a passagem para a disputa do título. Depois de um empate no jogo de ida, Remo e Cametá retornam ao gramado de jogo para mais 90 minutos de um confronto que se mantém empatado até o momento. Quem vencer, a partir das 17 horas deste domingo, terá a honra de decidir a história do Parazão deste ano.

Em disputa, uma rivalidade que terá o seu terceiro e último capítulo nesta temporada. Até aqui, foram dois jogos entre Leão e Mapará, com uma vitória azulina, ainda no primeiro turno, e um empate na ida da semifinal. O último jogo, aliás, foi marcado por discussões sobre o estado do gramado do Parque do Bacurau, o que não impediu a realização do jogo.

De um lado, o técnico Marcelo Cabo tem todo o elenco azulino à disposição, depois de deixar a Copa do Brasil, ao ser eliminado pelo Corinthians. Por conta disso, o Remo deve entrar em campo com força total, haja vista que a próxima competição começa apenas no dia 4 de maio, quando o time estreia na Série C contra o São Bernardo-SP, em São Paulo.

Depois da partida contra o Corinthians, o elenco azulino retornou a Belém e já se apresentou para fazer os ajustes necessários à montagem do time. É bem provável que Cabo mantenha todos os titulares, pois precisa vencer o Cametá e não tomar gols, com o risco de levar a decisão para as penalidades máximas.

Já o Cametá quer a todo custo passar pelo rival e repetir a proeza de 2012, quando o time, que tinha em campo o ex-atacante Jaílson, hoje presidente do clube, conquistou o maior título de sua história, justamente diante do adversário deste domingo. Hoje, com situação bem diferente daquela ano, o Cametá vai para o jogo bem estruturado, sob o comando do técnico Rogerinho Gameleira.

Pensando no resultado, o treinador deve manter o time com força total, inclusive a dupla de ataque formada por Pilar e Pet. O primeiro, que joga de centroavante, tem seis gols marcados em 11 partidas, enquanto Pet, que joga mais pela lateral-esquerda, é outra opção de gol e balançou as redes este ano em três oportunidades. Com expectativa de casa cheia, o confronto deste domingo marca a despedida para um dos clubes, enquanto o outro terá a chance de soltar o grito de Campeão Paraense.

Ficha técnica:

Local: Baenão

Hora: 17h

Árbitro: Andrey da Silva e Silva

Assistentes: Luis Diego Nascimento Lopes e Leory Rodrigues Pereira.

Remo: Vinícius; Lucas Mendes, Ícaro, Diego Ivo, Raí; Anderson Uchôa, Paulinho Curuá, Jean Silva, Pedro Vitor; Muriqui e Fabinho. Técnico: Marcelo Cabo

Cametá: Pedro Henrique; Osvaldir, Marcos, Taison, Rayro; George, Léo Pará, Ryan, Alexandre; Pet e Pilar. Técnico: Rogerinho Gameleira