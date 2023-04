Trio de contratados azulino deve estrear apenas na Série C, afirma jornalista

O Remo terá novidades na Série C do Brasileirão. De acordo com o jornalista Carlos Ferreira, os meias Gustavo Bochecha e Laranjeira, assim como o lateral-esquerdo Kevin, devem estrear pelo Leão Azul somente na disputa do Campeonato Brasileiro.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Segundo o jornalista, o trio está sem condições de jogo. Por conta disso, os jogadores estão passando por programa específico de treinamentos no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (Nasp). A ideia é que os atletas estejam bem fisicamente para a estreia do Leão na Série C, diante do São Bernardo, na primeira semana de maio.

VEJA MAIS

Os atletas

Laranjeira foi revelado pelo Vasco, clube pelo qual ascendeu desde as categorias de base. Pelo profissional, o jogador está na sua terceira temporada, acumulando até aqui 16 partidas pela Cruz de Malta.

Já Gustavo Bochecha acumula passagens por alguns clubes. O carioca iniciou a carreira no Duque de Caxias-RJ e ficou por sete temporadas defendendo as cores do Botafogo-RJ. Jogou também no Juventude-RS e Coritiba-PR. No ano passado jogou a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Grêmio Novorizontino-SP, temporada em que esteve em campo em 31 partidas. Neste ano realizou oito jogos pela Lusa do Canindé, cinco deles como titular.

Outra novidade, o lateral Kevin foi revelado pelo Osasco Audax e atuou no Atlético Mineiro, Brasil de Pelotas, Santo André e Chapecoense, clube onde estava antes de acertar com o Remo. Na Chape, Kevin atuou em 21 partidas, sendo 11 delas somente nesta temporada. No período em que passou no Índio Condá, o lateral marcou apenas um gol e deu uma assistência.