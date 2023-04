Executivo do Remo parabeniza elenco após derrota para o Corinthians e foca na Série C

A derrota do Remo para o Corinthians-SP e a eliminação na terceira fase da Copa do Brasil, colocou um ponto final em um sonho azulino de voltar às oitavas de final da competição nacional O placar de 2 a 2 somando as duas partidas, fez com que o executivo do Leão, Thiago Gasparino, utilizasse sua conta no Twitter, para externar seu orgulho pelo grupo e frisou que o Remo segue no caminho rumo ao objetivo principal em 2023 que é o acesso à Série B.

“Orgulho desse grupo, infelizmente a classificação não veio, mas jogamos de igual para igual contra uma equipe com um dos maiores orçamentos do futebol brasileiro, (agregado 2x2). Seguimos focados e vamos em busca do principal objetivo da temporada”, publicou em seu Twitter.

O Remo tenta retornar à Série B depois de uma rápida passagem 2021. O Leão conseguiu o acesso na temporada 2020, porém, a estadia do Leão na Segundona do Brasil durou apenas sete meses e acabou com um rebaixamento doloroso ao torcedor azulino, dentro de casa, diante do Confiança-SE.

No ano passado o Remo terminou a Série C na 12ª posição e não se classificou para o quadrangular decisivo, tendo um dos elencos mais caros da competição. Na temporada 2023, o Leão tenta se reabilitar e esquecer os dois últimos anos. Ao comando do técnico Marcelo Cabo, o Remo foca agora na semifinal do Parazão, diante do Cametá, em Belém, no próximo domingo e no início da Série C do Brasileiro, que começa no próximo mês.