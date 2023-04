Em jogo emocionante e decidido nos pênaltis, Remo perde para o Corinthians e dá adeus à Copa do BR

O Clube do Remo foi até São Paulo, enfrentar o Corinthians, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O time azulino, que venceu a ida por 2 a 0, foi pressionado do início ao fim, levou um gol com um minuto de jogo e desde então se segurou como pode. Ao fim dos 90 minutos, o Corinthians ampliou com Roger Guedes e os dois times decidiram a vaga nos pênaltis. Ao fim da série, o Corinthians venceu por 5 a 4 e acabou com o sonho remista de seguir na Copa do Brasil.

Nem bem a bola rolou, o Corinthians abriu a caixa de ferramentas e mostrou ao time azulino que a vida não seria fácil nos 90 minutos que se mostraram no horizonte da Neo Química Arena. Contando com o peso da torcida, que cantou do início ao fim, o Timão partiu pra cima e, aproveitando-se de uma falha na cobertura defensiva, Adson recebeu em profundidade pela direita, avançou em direção a área e mandou um belo chute alto, encobrindo o arqueiro Vinícius.

O primeiro gol do Timão saiu em pouco mais de um minuto e a pressão não parou. O Corinthians continuou o cerco na área remista, provocando uma confusão no sistema tático azulino, que quase leva o segundo antes dos 10 minutos, depois que Gil cruzou na medida para Roger Guedes dentro da área. O atacante subiu e testou para o gol, mas o alvo acabou sendo o travessão. Até os 15 minutos, o Remo sequer respirava. A primeira oportunidade veio aos 25, após cruzamento de na cabeça de Muriqui. O atacante azulino resvalou na bola e ela saiu em linha de fundo, bem perto do gol de Cássio.

Aliás, Muriqui e Pedro conseguiram ter algum fôlego depois dos 20, quando a partida ficou mais equilibrada e não menos pegada, sobretudo depois da mudança tática no time azulino, que passou a se defender no 5-4-1, com Pedro Vitor descendo até a primeira linha de marcação. Assim, o time teve um lampejo aos 35, depois da cobrança de lateral de Lucas Mendes. Muriqui escorou para Richard Franco, mas o volante pegou mal e a bola passou pela linha de fundo. Muriqui foi o jogador mais perigoso e ainda aplicou uma bela caneta em Giuliano.

No quadro geral, o Coritnhians teve maior posse de bola, com 59% do tempo, contra 41% do Remo, além de seis finalizações contra duas do time azulino. Assim terminou o quadro geral do primeiro tempo. No retorno do intervalo, os times vieram sem mudança e, inicialmente, o Corinthians tentou manter o ímpeto do primeiro tempo e manteve a marcação adiantada, "obrigando" o Remo a sair para o jogo, o que teoricamente forneceria maior espaço de ataque.

Sem efeito, Cuca mexeu no time. Matheus Bidu e Matheus Araújo entraram em campo nos lugares de Fábio Santos e Giuliano. Depois foi a vez de Maycon entrar na vaga de Roni. Do lado azulino, saíram Galdezani e Pedro Vitor e entraram Claudinei e Jean Silva. A partir dos 20 minutos, novamente o Remo conseguiu equilibrar de certa forma as ações. Na prática, o time diminuiu os espaços e o ataque do Corinthians teve maior dificuldade de finalizar. Aos 20, Muriqui recebeu enfiada e correu para a grande área, mas foi derrubado e o árbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva mandou seguir, para a indignação do centroavante remista.

Minutos depois, o Remo teve outra boa chance, em lançamento em profundidade para Jean Silva. O meia, no entanto, ficou sem opção depois que Richard Franco foi derrubado na correria em direção à área. Os remistas então começaram a reclamar a falta de marcação nos lances onde o Remo estava com a bola, enquanto levavam a campo Diego Tavares na vaga de Richard Franco, para povoar mais o campo de defesa do Timão.

Se o Remo mandou o time para o ataque, o Corinthians não ficou atrás e Cuca mandou Paulinho para o lugar de Adson. Assim, o jogo ficou completamente corrido, com o Corinthians jogando com três atacantes e os azulinos aparentemente exaustos na luta para não sofrer gols. Com mais de 10 minutos para o fim, os remistas já estavam tirando a bola com chutes altos e sem destino. Nessa, aos 36, Yuri Alberto recebeu belo passe na pequena área, mas estava impedido. Aos 40, Jean Silva ficou com sobra de bola no campo do Corinthians e mandou um belo chute perto do gol de Cássio.

A partir daí o jogo ficou desesperador, sobretudo porque Jean Silva tentou novamente e quase empate aos 43, depois de outro bom chute alto. O futuro, no entanto, reservou ao Timão a glória da insistência, aos 48, depois que Fagner lançou bola na área e Roger Guedes empatou, levando a decisão para as penalidades máximas.

Pênaltis

O primeiro a bater foi Ícaro, abrindo o placar a favor do Remo. Yuri Alberto foi o segundo e empatou, com Vinícius resvalando na mesma. Leonan então partiu para a segunda e Cássio defendeu. Maycon cobrou pelo Timão e virou o placar para 2 a 1. Anderson Uchôa foi o terceiro e empatou novamente em 2 a 2. A quarta cobrança do Corinthians foi batida por Fausto e convertida em favor do Timão. A quarta cobrança remista foi de Muriqui. O atacante bateu e empatou novamente em 3 a 3. Matheus Bidu bateu em seguida e marcou, deixando o Corinthians a um gol da classificação. O último a bater pelo Remo foi Claudinei, que diminuiu, deixando o jogo em 4 a 4, para a finalização de Roger Guedes. O atacante tirou distância e bateu forte e decretou a classificação do Timão para as oitavas de final da Copa do Brasil.

Ficha Técnica:

Local - Neo Química Arena, em São Paulo.

Horário - 21h30

Árbitro - Paulo Cesar Zanovelli da Silva (FIFA-MG)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (FIFA-GO) e Marcyano da Silva Vicente (MG)

Quarto Árbitro: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Árbitro de Vídeo: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Cartões Amarelos: Roni, Adson, Matheus Bidu (Corinthians) Richard Franco, Marcelo Cabo, Vinícius (Remo

Corinthians - Cássio; Fagner, Gil, Bruno Méndez (Murillo), Fábio Santos (Matheus Bidu); Fausto Vera, Roni (Maycon), Giuliani (Matheus Araújo), Adson (Paulinho); Róger Guedes e Yuri Alberto.

Técnico: Cuca.

Remo - Vinícius; Lucas Mendes (Diego Ivo), Ícaro, Diego Guerra e Leonan; Anderson Uchôa, Richard Franco (Diego Tavares), Matheus Galdezani e Pablo Roberto (Paulinho Curuá); Pedro Vitor (Jean Silva) e Muriqui.

Técnico: Marcelo Cabo