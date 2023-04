Copa BR: Muriqui defende manter estilo do Remo contra o Corinthians: 'vamos fazer o nosso jogo'

Às vésperas da partida de maior visibilidade ao Clube do Remo na temporada, o elenco não esconde a ansiedade naquele que pode ser um divisor de águas no trabalho desenvolvido sob o comando do técnico Marcelo Cabo. Se passar pelo Corinthians, a partir das 21h30 desta quarta-feira, na Arena Neo Química, o Leão Azul avança às oitavas da Copa do Brasil e leva de bonificação mais de três milhões de reais. Recompensas à parte, faltam ainda 90 minutos de um confronto que rendeu a vantagem de 2 a 0, gols de Richard Franco e Muriqui.

O artilheiro do time na temporada é um desses que não esconde a vontade de entrar em campo, mesmo sabendo que o jogo de volta, além de ser na casa do Timão, terá uma pressão a mais devido a crise que ronda o clube paulista. "Estamos ansiosos. Antes mesmo do primeiro jogo já estávamos, em ter um confronto contra um time de Série A, que disputa Libertadores ,que fez excelente campanha no cenário nacional. A gente sabe que vai ser um confronto difícil, então estamos ansiosos pelo jogo de volta, principalmente pelo resultado do jogo anterior. Queremos que o jogo comece logo para desenvolvermos nosso jogo em campo", revela.

A ansiedade, no entanto, não encobre a visão sobre a distância que separa os adversários. Muriqui enxerga o Corinthians como franco favorito, mas não invencível. "O favoritismo é todo deles, um clube de Série A, com um orçamento muito maior do que o nosso. Apesar de termos uma vantagem pequena, o Corinthians é muito grande. Sabemos da nossa limitação, mas também que vamos competir muito e sonhar com a classificação até o fim. Vai ser um jogo muito truncado, completamente diferente do passado, mas vamos com o intuito de classificar", garante.

Na avaliação do camisa 9, se quiser manter a disputa de igual para igual, o Remo terá que se impor em campo, mesmo fora de casa, num ímpeto igual ou superior ao jogo de ida, considerado até aqui um dos melhores desempenhos do time na temporada. "A gente tem que manter a mesma postura do jogo passado. Foi isso que nos trouxe a condição de estar aqui, de vencer o primeiro jogo por 2 a 0 e ter a vantagem. Temos que competir da mesma forma. Se mudar, corremos o risco de ter um resultado ruim. Então, o que levou a gente a ter vantagem foi competir até o final. Temos que manter essa característica", diz ele, que prefere não arriscar quem entra jogando.

"Essa questão tática é mais para o Marcelo Cabo. A gente treina internamente, sabe as possibilidades que existem, mas essa questão é com ele, que define a melhor estratégia. Independente de qual ele escolher, vamos preparados para fazer um bom jogo", comenta. Se vencer, ele sabe que, além da premiação e da vaga na reta final, a repercussão da vitória será enorme, o que motiva ainda mais a corrida pela classificação. "A gente viu o pós jogo e a visibilidade dentro e fora do Brasil. Saiu no Paraguai, até na China. A maior vitrine é para o clube. Claro que alguns jogadores vão se destacar com os jogos, mas o nosso pensamento é total é classificar o Remo", encerra.

