Técnico do Remo descarta retranca contra o Corinthians: 'Temos que jogar'

O Remo vive a expectativa para o jogo mais importante da temporada até o momento, contra o Corinthians. Antes do duelo desta quarta-feira (26), às 21h30, na Neo Química Arena, o técnico azulino, Marcelo Cabo, comentou sobre a estratégia em entrevista ao BandSports:

"A gente tem uma vantagem de 2 a 0, construída na primeira metade deste embate. Mas a gente sabe que não pode colocar o resultado do primeiro jogo debaixo do braço. A gente sabe o que precisamos dentro do jogo para colocar em execução e conseguir a classificação", afirmou.

"Temos que ser uma equipe eficiente e competitiva. Mas com a bola, temos que jogar e buscar os objetivos dentro da partida. Se no decorrer ainda mantivermos a vantagem, a gente vai, com sabedoria, saber usar ela. Não podemos pensar só nos 2 a 0 do primeiro jogo", concluiu Cabo, que não pretende apenas esperar o Corinthians, enquanto o Remo se defende.

Como mencionado por Cabo, o Remo chega para o confronto contra o Corinthians com a vantagem de dois gols de vantagem. O Leão pode perder por até um gol de diferença, que mesmo assim se classifica para as oitavas de final.

Além disso, uma cota milionária de R$ 3,3 milhões está em jogo. Quem avançar para a próxima fase, que reúne 16 clubes, arrecada o valor.

