Remo: volante recém-contratado é relacionado e pode estrear contra o Corinthians

O Remo poderá ter uma novidade para a partida contra o Corinthians, pela terceira fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (26). O volante Claudinei, recém-contratado pelo Leão Azul, foi relacionado para a partida em São Paulo. O jogador, inclusive, já embarcou com a delegação para a capital paulista.

O jogador de 34 anos teve a contratação anunciada no dia 6 de março. Antes de fechar com o Leão, o volante estava disputando o Campeonato Paulista pela Inter de Limeira.

Claudinei é mineiro da cidade de Sete Lagoas (MG) e possui rodagem pelo futebol brasileiro. Iniciou a carreira no Democrata SL (MG), Boa Esporte-MG, Figueirense-SC e Coimbra-MG. Em 2013 atuou pelo América-MG, jogou pelo Atlético-MG e em seguida Avaí-SC. Defendeu as cores da Ferroviária-SP, Vila Nova-GO e, de 2018 a 2022, jogou a Série B pelo CRB-AL, clube em que trabalhou com o técnico Marcelo Cabo, nas temporadas de 2019 e 2020.

Remo e Corinthians se enfrentam pelo duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira (26), às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. Vale destacar que o Leão tem a vantagem de 2 a 0 conquistada no jogo de ida, em Belém. O confronto terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.