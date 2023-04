Remo só deve voltar ao mercado de transferências em julho, durante a Série C; entenda

Depois da chegada de vários jogadores nas últimas semanas, o Remo deve dar uma "pausa" nas atividades no mercado de transferências. Quem afirmou isso foi uma fonte do Núcleo de Esportes ligada ao Leão Azul. Segundo o informante, a equipe azulina só deve voltar a pensar em novas contratações em julho, no meio da Série C do Brasileirão.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

De acordo com a fonte, dois fatores fazem com que o Leão não pense em novas contratações no momento:

Avaliação positiva do elenco pela comissão técnica no início da temporada

Fechamento da janela de transferências envolvendo clubes das séries A e B

A fonte afirma que os resultados do Remo no Campeonato Paraense e, sobretudo, na Copa do Brasil alegraram a comissão técnica, que avalia positivamente o elenco. Além disso, as deficiências em certas posições, identificadas no início da temporada, teriam sido sanadas após a contratação de novos jogadores em abril.

VEJA MAIS

Além disso, o fechamento da janela de transferências envolvendo jogadores das séries A e B fazem com que o Remo tenha mais cautela no mercado. A direção, segundo a fonte, avalia que o "alvo" do Leão futuramente serão atletas oriundos da Segundona, que chegariam para qualificar o elenco durante a disputa da Série C. Portanto, qualquer transferência no momento, seria tratada com cautela pelo staff remista.

Muriqui será centroavante

A escalação de Muriqui como meio-campista na partida contra o Cametá, pelo duelo de ida das semifinais do Parazão, fez com que parte da torcida azulina acreditasse que essa seria a nova posição do artilheiro da equipe na temporada. Apesar disso, a fonte garantiu que Muriqui será escalado como centroavante sempre que possível.

De acordo com o informante, a comissão técnica avalia que, fisicamente, Muriqui renda mais como o jogador mais avançado na equipe. Vale lembrar que o atleta tem 36 anos e está na reta final de carreira.

Ainda segundo a fonte, Muriqui será escalado como meia somente quando as posições para o setor forem escassas. Caso semelhante ocorreu diante do Cametá, quando Soares, Pablo Roberto e Galdezani não estavam relacionados para o jogo.