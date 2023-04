Sem joia da base e com jogadores contestados pela torcida, Remo solta lista para a Série C

O Remo terá um compromisso importante contra o Corinthians-SP, na próxima quarta-feira (26), em São Paulo (SP), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, porém, o Leão Azul já pensa no campeonato Brasileiro da Série C, principal competição do clube na temporada. Em seu perfil oficial nas redes sociais, o Remo divulgou os jogadores que irão iniciar a disputa da Série C.

A lista divulgada pelo Leão Azul conta com 39 jogadores para a disputa da Terceirona, nove deles oriundos das categorias de base do clube. A lista conta também com nomes como Paulinho Curuá, que recebeu propostas de outros clubes e pode deixar o clube, além do lateral-esquerdo Raí e do atacante Rogério, jogadores que são bastante contestados pela torcida remista.

VEJA MAIS

Sem o destaque da base

Campeão de quase tudo nas categorias de base do estado e após ter representado o Estado na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Remo terá alguns jogadores da base compondo o elenco profissional. Dois goleiros estão no grupo, um zagueiro, dois laterais, além de dois atletas de meio-campo e dois atacantes. Fora da lista está o meia Guty, de 19 anos, que foi o destaque do Remo na Copa São Paulo marcando golaços, subiu para o profissional, mas acabou retornando para a base.

Guty foi o destaque azulino na disputa da Copa São Paulo deste ano (Arquivo pessoal / Instagram @guty_meireles03)

Novos horizontes

O Remo tenta o retorno à Série B, após rápida passagem em 2021, quando foi rebaixado. O Leão tenta apagar a péssima campanha feita na temporada 2022, quando tinha uma das maiores folhas salariais, mas não conseguiu se classificar para o quadrangular final da competição nacional.

VEJA MAIS

Estréia na Série C

A equipe azulina já possui data, horário, local e adversário definido para a estreia na Série C 2023. O Remo estreia no dia 4 de maio, fora de casa, às 21h30, contra o São Bernardo-SP, no Estádio Primeiro de Maio, na cidade de São Bernandro (SP).

Veja a lista de atletas do Remo para a Série C

GOLEIROS

Vinícius

Victor Lube

Zé Carlos

Ruan (base)

Alexandre (base)

ZAGUEIROS

Wendel Lomar

Ícaro

Diego Guerra

Diego Ivo

Jonilson (base)

LATERAIS

Lucas Mendes

Lucas Marques

Rony (base)

Raí

Luizinho (base)

Leonan

Kevin

MEIO-CAMPISTAS

Pablo Roberto

Paulinho Curuá

Anderson Uchôa

Richard Franco

Renan Tiago (base)

Henrique Vigia (base)

Claudinei

Rodriguinho

Soares

Álvaro

Galdezani

Gustavo Bochecha

Laranjeira

ATACANTES

Ronald (base)

Diego Tavares

Pedro Vitor

Jean Silva

Muriqui

Fabinho

Ricardinho (base)

Kanu (base)

Rogério