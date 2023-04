Jogador de adversário de Remo e Paysandu na Série C é investigado por manipulação de resultado

Um jogador do Ypiranga-RS, clube adversário de Remo e Paysandu na Série C do Brasileirão deste ano, foi alvo da operação "Penalidade Máxima", do Ministério Público, que investiga suspeitas de manipulação de resultados no futebol. De acordo com o clube, os agentes do MP cumpriram na casa do atleta mandado de busca e apreensão.

Em nota divulgada nas redes sociais, o Ypiranga-RS disse que o jogador em questão era recém-contratado do Juventude e ainda não participou de nenhuma partida pelo clube. Além disso, a equipe gaúcha reforçou que não compactua com qualquer tentativa de manipulação de resultados.

Entenda o caso

Grupo criminoso atua mediante a cooptação de jogadores (Divulgação / MPGO)

A operação "Penalidade Máxima" é realizada pelo Ministério Público de Goiás e investiga suspeitas de manipulação de resultados no futebol. As investigações começaram no final do ano passado, depois que o volante Romário, do Vila Nova-GO, aceitou uma oferta de R$ 150 mil para cometer um pênalti no jogo contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro da Série B.

A história então vazou e o presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, que é um policial militar, investigou o caso e entregou as provas para o Ministério Público de Goiás.

Nesta terça-feira (18), a operação avançou. Agora, o MP identificou suspeitas de manipulação de resultados em seis jogos da Série A de 2022. As partidas específicas ainda não foram divulgadas.

Decepções com dupla Re-Pa

O Ypiranga-RS tem sido adversário frequente da dupla Re-Pa na Série C nos últimos anos. No entanto, duas partidas específicas não saem da memória dos torcedores azulinos e bicolores.

Do lado alviceleste da Almirante Barroso, o jogo marcante entre as equipes foi em 2020. Na ocasião, o Paysandu precisava vencer o Ypiranga-RS, na última rodada do quadrangular de acesso à Série B, para garantir uma vaga na Segunda Divisão. No entanto, o Papão acabou sucumbindo ao adversário e sendo derrotado por 1 a 0, fora de casa.

Do lado azulino, a partida mais marcante nem foi um confronto direito. Na última rodada da primeira fase da Série C de 2019, o Remo encarava o Paysandu por uma vaga nos mata-matas do torneio. A partida em Belém terminou em 1 a 1 e, para avançar de fase, o Leão dependia de um empate entre Ypiranga-RS e Juventude, em partida que ocorria no mesmo horário, no Rio Grande do Sul. O jogo se encaminhava para o 0 a 0 quando, aos 40 minutos do segundo tempo, o Juventude fez um gol da vitória, de pênalti.