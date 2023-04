CBF divulga tabela da primeira fase da Série C; Paysandu e Remo estreiam dias 3 e 4 de maio; veja

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta sexta-feira (21), a tabela detalhada das rodadas 1 a 8 do Campeonato Brasileiro Masculino Série C. A competição terá início no dia 2 de maio e contará com a participação de 20 clubes, que buscam o acesso à segunda divisão do futebol brasileiro, entre eles Paysandu e Clube do Remo, com suas respectivas estreias marcadas para os dias 3 e 4 de maio.

O primeiro a entrar em campo será o Papão da Amazônia, que joga no dia 3, às 21h30, em local a ser definido, contra o Aparecidense. Na sequência, o Paysandu enfrenta Figueirense, Ypiranga, Manaus, Volta Redonda, São José, Operário e São Bernardo.

Já o Leão Azul faz sua estreia no dia seguinte, às 21h30, contra o São Bernardo, no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo (SP). Em seguida, os remistas enfrentam Botafogo-PB, Amazonas, São José, Confiança, Brusque, América-RN e Aparecidense.

Confira os jogos da primeira rodada da Série C:

2 de maio

16h - Manaus-AM x Náutico-PE - Arena da Amazônia, Manaus (AM)

19h - São José-RS x Floresta-CE - a definir

21h30 - Volta Redonda-RJ x Pouso Alegre-MG - Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ)

3 de maio

19h - América-RN x Ypiranga-RS - Arena das Dunas, Natal (RN)

19h - Brusque-SC x Amazonas-AM - Estádio Augusto Bauer, Brusque (SC)

21h30 - Paysandu-PA x Aparecidense - a definir

4 de maio

19h - CSA-AL x Confiança-SE - Estádio Rei Pelé, Maceió (AL)

19h - Botafogo-PB x Operário-PR -Estádio Almeidão, João Pessoa (PB)

21h30 - São Bernardo-SP x Remo-PA - Estádio Primeiro de Maio, São Bernardo (SP)

21h30 - Altos-PI x Figueirense-SC - Estádio Lindolfo Monteiro, Teresina (PI)