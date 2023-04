Janela de transferências fecha e Pablo Roberto permanece no Remo para o início da Série C

A semana foi tensa para muitos azulinos, mas terminará com certa sensação de alívio pela permanência do volante Pablo Roberto no Remo. O jogador foi sondado por vários clubes da Séries A e B do Brasileiro depois de ótima atuação diante do Corinthians, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Mas a janela de transferências nacionais da CBF fechou na quinta-feira (20) à noite e só volta a abrir de 3 de julho a 2 de agosto. Desta forma, Pablo está garantido no elenco do Leão pelo menos para as primeiras rodadas da Série C, competição que inicia em maio.

É importante ressaltar que, assim como em 2022, a janela de transferências nacionais vale apenas para clubes das Séries A e B do Brasileiro. Com isso, a diretoria azulina pode continuar no mercado em busca de novas contratações para a Terceirona. A CBF, em algum momento, deverá expandir esta regra a todas as divisões do país, mas ainda não anunciou quando.

Grande atuação

Pablo participou da jogada do primeiro gol e foi o principal articulador de jogadas no meio-campo na partida disputada em Belém, no Mangueirão, no último dia 12. O Leão venceu por 2 a 0 e volta a encontrar o Corinthians na semana que vem, dia 26, na Neo Química Arena, em São Paulo. Os azulinos podem até perder por um gol de diferença que avançam às oitavas da Copa do Brasil.

Desde a boa atuação, que repercutiu nacionalmente, Pablo Roberto ficou visado no mercado. O volante está emprestado ao Remo até dezembro de 2023, mas o Vila Nova-GO, detentor dos direitos do atletas, pode pedir o retorno imediato e negociá-lo com qualquer clube a hora que quiser. O presidente do Tigre, Hugo Jorge Bravo, afirmou ao Portal Cultura, no último dia 14, que recebeu propostas de três equipes da Primeira Divisão e uma de Portugal por Pablo.

Valores envolvidos

Ainda de acordo com o dirigente, o contrato de Pablo Roberto com o Vila possui duas multas rescisórias: R$ 4 milhões para clubes do Brasil e R$ 8 milhões para equipes do exterior. O Remo, no acordo pelo empréstimo, estipulou uma "taxa de vitrine" de 20% sobre o valor de uma possível venda do jogador. O presidente azulino, Fabio Bentes, também salientou que o Leão tem a preferência sobre qualquer proposta encaminhada a Pablo - basta que iguale a proposição financeira oferecida.

Desfalque

O Remo entra em campo nesta sexta-feira pelo Campeonato Paraense. O Leão faz o jogo de ida da semifinal contra o Cametá, no estádio Parque do Bacurau, no interior do estado. Pablo Roberto não estará em campo já que foi expulso na última partida, contra o Caeté, ainda pelas quartas de final, que garantiu a classificação dos azulinos para as semi.

Assim, o jogador permaneceu em Belém e ficará se preparando para o jogo de volta da Copa do Brasil contra o Corinthians. A delegação azulina viaja a São Paulo no final da manhã da próxima segunda-feira (23).