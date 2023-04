Emprestimo de Pablo Roberto tem ‘taxa de vitrine’ e Remo pode lucrar com transferência do atleta

Mesmo não possuindo os direitos federativos do meia Pablo Roberto, o Remo vai lucrar em caso de uma transferência envolvendo o jogador. A informação foi confirmada pelo diretor juridico do Leão, Pietro Alves, em entrevista à Rádio Liberal.

Em conversa com o repórter Michel Anderson, Pietro disse que o contrato entre o Remo e o jogador possui uma "taxa de vitrine". O dispositivo prevê o pagamento de uma parte da transferência ao clube que possui acordo de empréstimo com o atleta.

"Pablo tem conosco um contrato de empréstimo. Até o momento não recebemos nenhuma notificação sobre transferências e, portanto, ele continua trabalhando conosco. Eu não posso revelar detalhes do contrato, mas posso dizer que o acordo tem uma taxa de vitrine", disse Pietro.

De acordo com apuração do repórter Michel Anderson, da Rádio Liberal, a taxa de vitrine presente no contrato com Pablo Roberto é de 20%. Vale lembrar que o jogador possui uma multa rescisória de R$ 4 milhões para transferências nacionais e R$ 8 milhões para transferências internacionais.

Entenda o caso

No Remo por empréstimo do Vila Nova-GO, Pablo Roberto ganhou grande destaque nacional após a vitória azulina sobre o Corinthians, na última quarta-feira (12), pelo confronto de 'ida' da terceira fase da Copa do Brasil. Segundo o presidente do Vila, Hugo Jorge Bravo, o jogador recebeu propostas de três equipes da Primeira Divisão.

No entanto, com a proximidade do fim da primeira janela de transferências do futebol brasileiro, as propostas por Pablo devem ser aceitas até a próxima quinta-feira (20). Caso nenhum acordo seja firmado até a data limite, o jogador provavelmente continuará no Leão Azul nos próximos meses.