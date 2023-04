Remo se pronuncia sobre possível saída de Pablo Roberto; saiba mais

Após as informações de que o meia Pablo Roberto, do Remo, teria recebido três propostas de times da Série A do Brasileirão, o Leão Azulino se pronunciou. Por meio de nota, o clube garantiu que ainda não foi procurado em relação a uma possível saída do jogador:

"Até o momento o Clube não foi procurado a respeito de Pablo Roberto. O atleta segue trabalhando normalmente junto ao elenco azulino", disse o comunicado do Remo.

Após se destacar na vitória sobre o Corinthians, Pablo Roberto ganhou uma maior notoriedade. O jogador tem contrato com o Remo até o final do ano. O atleta está emprestado pelo Vila Nova-GO. No entanto, de acordo com o presidente do Tigre, é possível que o Vila pode pedir a volta do jogador.