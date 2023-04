Remo: Muriqui 'cutuca' Paysandu após derrota do rival na Copa do Brasil: 'sabíamos que ia acontecer'

O atacante Muriqui, um dos destaques do Remo na vitória de 2 a 0 sobre o Corinthians, pela Copa do Brasil, foi entrevistado pelo programa Tá na Área, do SporTV. Durante a conversa, o artilheiro do Leão na temporada não perdeu a oportunidade de "cutucar" o maior rival azulino, o Paysandu, que perdeu para o Fluminense, também pelo principal torneio mata-mata do Brasil.

"Antes de começar o jogo (do Remo) falaram do resultado pra gente, mas isso sabíamos que ia acontecer. O Flamengo tomou de quatro, não é possível que o Paysandu... Mas o Fluminense tem um momento muito bom, não tem nem o que falar deles hoje em dia", disse Muriqui.

A partida entre Remo e Corinthians começou às 21h30, em Belém, logo após o final do duelo entre Paysandu e Fluminense, que se enfrentavam no Rio de Janeiro. O jogo no Maracanã terminou com vitória tricolor por 3 a 0.

Remo e Corinthians voltam a se enfrentar no dia 26 de abril, às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo jogo de volta da Copa do Brasil. O Leão pode perder por até um gol de diferença que mesmo assim avança às oitavas de final.