Remo x Corinthians supera Brasil x Argentina e registra maior renda da história do futebol paraense

O duelo entre Remo e Corinthians, pela terceira fase da Copa do Brasil, ocorrido na última quarta-feira (12), no Mangueirão, ficará marcado na história do futebol paraense. De acordo com o boletim financeiro da partida, divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o confronto registrou a maior bilheteria da história do esporte no estado.

De acordo com o boletim, foram arrecadados R$ 2.958.440,00 em entradas para a partida. O valor milionário superou o recorde anterior, registrado na partida entre Brasil e Argentina, realizada em setembro de 2011, pelo Superclássico das Américas. Na ocasião, as bilheterias arrecadaram R$ 2.579.160,00.

Remo "garante" cota milionária

Richard Franco foi o autor do primeiro gol do jogo (Cristino Martins/ O Liberal)

A vaga na próxima fase da Copa do Brasil ainda está indefinida, porém, mesmo em caso de eliminação o Remo sairá da competição com o bolso cheio. Isso porque o clube também garantiu uma importante fatia da renda registrada na partida contra o Corinthians.

Dos quase R$ 3 milhões arrecadados, o Leão levará para os cofres do clube cerca de R$ 2,2 milhões. Esse valor representa mais da metade da cota de premiação em caso de avanço à próxima fase da Copa do Brasil, que é de R$ 3,3 milhões.

Vale destacar que o Remo não pode levar integralmente a renda porque, do valor total, são feitas deduções, como o valor do aluguel do estádio e gastos com logística e segurança.

Público recorde

De acordo com o boletim financeiro da CBF, a partida entre Remo e Corinthians registrou 42.599 torcedores, sendo 38.034 pagantes. Esses números colocam o jogo como o sexto com o maior público desde a reforma que completou as arquibancadas do Mangueirão, em 2002.

Desde então, os maiores públicos do Mangueirão foram:

Paysandu 2 X 4 Boca Juniors - 57.930 torcedores - 15/05/2003

Paysandu 1 X 2 Cruzeiro - 53.615 torcedores - 31/07/2002

Remo 2 X 2 Paysandu - 49.695 torcedores - 04/04/2004

Remo 0 X 1 Nacional-AM - 45.841 torcedores - 16/10/2005

Brasil 2 x 0 Argentina - 43.038 torcedores - 28/09/2011

Remo 2 X 0 Corinthians - 42.599 - 12/04/2023