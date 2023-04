Técnico do Corinthians lamenta derrota e elogia o Remo: 'Time muito bem organizado'

O técnico Fernando Lázaro, do Corinthians, deu entrevista após a derrota da equipe para o Remo, na Copa do Brasil. Além de lamentar o resultado, o treinador fez elogios ao rival azulino. Lázaro definiu a equipe como organizada e que as dificuldades já eram esperadas:

"Sem dúvida, quando saiu [o sorteio]... Remo numa sequência de jogos, com muitas vitórias nas duas competições, Copa Verde e Paraense. Um time muito bem organizado, em nenhum momento pensamos diferente disso, da dificuldade que teríamos... Sabíamos da importância de vir aqui e fazer um bom jogo, sabemos que a competição não permite vacilo contra ninguém", disse Fernando.

Já sobre o Corinthians, o comandante da equipe paulista admitiu o mau desempenho na partida. Fernando disse que o Leão foi o dono dos principais lances e ainda poderia ter marcado mais. No entanto, apontou que o Timão ainda está vivo.

"Foi uma partida muito ruim no contexto geral, o que a gente projetou para o jogo não conseguimos executar pelas mudanças de trazer velocidade pelos lados, tentar abrir e explorar campo. O adversário teve as melhores situações, criou os gols e teve outras chances, é um resultado que foi muito ruim é claro, jogo ruim, mas que a competição nos permite pensar em reconstruir para reverter em casa", concluiu.

O jogo da volta entre Corinthians e Remo ocorre no próximo dia 26 de abril, uma quinta-feira. Às 21h30, a bola rola na Neo Química Arena. O Corinthians precisa ganhar por três gols de vantagem para se classificar. Se vencer por dois, a partida vai para os pênaltis. O Leão se classifica até com uma derrota por apenas um de diferença.