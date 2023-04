Cássio sobre derrota do Corinthians para o Remo: 'Não podemos fazer um jogo desse nível'

Após a vitória do Remo sobre o Corinthians, o goleiro Cássio, ídolo do Timão, mostrou-se bastante insatisfeito com a atuação corintiana. A partida ocorreu na noite da última quarta-feira (12), pela terceira fase da Copa do Brasil.

Segundo o camisa 12, a partida da equipe alvinegra foi ‘ruim’. O jogador não conseguiu apontar as razões que levaram a um desempenho abaixo, sendo que os jogadores e comissão técnica tiveram tempo para se preparar para o duelo.

"Jogo ruim. Não fizemos um bom jogo, não criamos, não nos defendemos. Temos que melhorar. Time deles criou e fez, teve chances. Olhar, ver o que pode melhorar. Não podemos fazer um jogo desse nível no mata-mata. Dar tudo no jogo da volta e buscar a virada. Não sei, foi abaixo, todo mundo. Bom que agora temos em casa. No jogo da volta, é preciso reverter. Temos condição", afirmou.

Agora, o foco do Corinthians se volta para o Brasileirão. No domingo (16), contra o Cruzeiro, na Neo Química Arena, às 16h, o Timão estreia na Série A 2023.

O jogo da volta entre Corinthians e Remo ocorre no próximo dia 26 de abril, uma quinta-feira. Às 21h30, a bola rola na Neo Química Arena. O Corinthians precisa ganhar por três gols de vantagem para se classificar. Se vencer por dois, a partida vai para os pênaltis. O Leão se classifica até com uma derrota por apenas um de diferença.