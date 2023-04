Pentacampeão com a Seleção zoa Corinthians por derrota: 'Tem um Remo aí?'; vídeo

O Remo não tomou conhecimento do Corinthians, na última quarta-feira (12), no Mangueirão, venceu o rival paulista e causou uma das maiores surpresas da terceira fase da Copa do Brasil. O momento gerou vários memes e zoações, e quem entrou na brincadeira foi o ex-goleiro Marcos.

O ídolo do Palmeiras, campeão do mundo em 2002 pela Seleção Brasileira, fez uma piada sobre chuva e perguntou a um dos filhos se ele tinha um 'Remo' para emprestar. Veja!