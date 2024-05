Águia de Marabá recebe Fluminense-PI no Zinho Oliveira em busca dos primeiros pontos na Série D

Após a derrota para o São Paulo, pela terceira fase da Copa do Brasil, o Águia e Marabá volta a campo nesta segunda-feira (6), às 20h, no estádio Zinho Oliveira, para enfrentar o Fluminense-PI, pela segunda rodada da Série D do Brasileirão. Apesar do campeonato estar no início, o Azulão já entrará em campo pressionado.

O motivo é a ausência de pontos na competição. Na rodada da estreia, o time de Marabá perdeu para o River-PI, fora de casa, por 2 a 1. O resultado fez com que o Azulão ficasse na sexta colocação do Grupo A2, longe da zona de classificação à próxima fase do torneio.

O desafio do time de Marabá se torna ainda maior devido à campanha do adversário. Assim como o Águia, o Fluminense-PI também perdeu na rodada de estreia, pelo mesmo placar, mas para o Maranhão-MA, em casa. Dessa forma, o time visitante terá um incentivo a mais para buscar os primeiros pontos na Série D e sair da 7ª e penúltima colocação da tabela.

Sem desfalques, seja por lesão ou suspensão, o Águia de Marabá deve mandar a campo o que tem de melhor para enfrentar o Fluminense-PI. Ao contrário do que ocorreu diante do São Paulo, o técnico Mathaus Sodré deve abrir mão de uma escalação com três zagueiros, sacando Caíque Baiano da equipe. Alan Maia, que esteve no banco diante do Tricolor Paulista, deve voltar ao time titular.

Já o Fluminense-PI terá novidade no comando técnico. Após a derrota para o Maranhão-MA, a diretoria decidiu demitir o treinador Higor César. Para o lugar, foi contratado Ito Roque, que comandou o primeiro treino com a equipe na última quarta-feira (1º). Como houve pouco tempo para conhecimento dos atletas, a tendência é que a nova comissão mantenha o time base que vinha atuando para o duelo diante do Águia.

Ficha técnica

Águia de Marabá x Fluminense-PI

Terceira rodada da Série D do Brasileirão

Data: 6 de março

Hora: 20h

Local: estádio Zinho Oliveira

Arbitragem: Gabriel Furlan (SP)

Auxiliares: Nayara Lucena Soares (PA) e Carlos Eduardo Galeno Benevides (PA)

Quarto árbitro: Djonaltan Costa de Araújo (PA)

Águia de Marabá: Axel Lopes; Bruno Limão, David Cruz, Betão e Wender; Patrick, Junior Dindé e Hitalo; Alan Maia, Braga e Wander. Técnico: Mathaus Sodré.

Fluminense-PI: João Manoel; Dadinha, Jairo, Eric Vieira e Danilo Quipapá; Pedro Henrique, Serginho e Gabriel Vieira; Henrique Paraíba, Weslley Smith e Jefferson Ferreira. Técnico Ito Roque.