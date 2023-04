Ídolo do Corinthians, Vampeta reage ao gol do Remo durante transmissão e solta palavrão: 'Cara***'

O Remo venceu o Corinthians-SP por 2 a 0, na noite de ontem, no Mangueirão, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O triunfo azulino deu a vantagem ao Leão Azul mexeu com os ânimos do ex-jogador Vampeta, pentacampeão Mundial com a Seleção Brasileira. Vampeta. Ele estava comentando o jogo pela emissora Jovem Pan e soltou um “Cara***”, no segundo gol azulino.

Vampeta reagiu com indignação ao gol marcado pelo atacante Muriqui, aos 32 minutos do segundo tempo. O ex-jogador e ídolo do Corinthians falou palavrão enquanto José Manoel Barros narrava o gol azulino.

Com a vitória, o Remo abre vantagem no confronto mata-mata contra o Timão. O Leão Azul pode até perder por um gol de diferença no jogo de volta, em São Paulo, no dia 26 de abril, que mesmo assim avança. Já o Corinthians precisa derrotar o Remo por três gols de diferença para garantir a vaga direta ou de dois gols de diferença para levar a vaga para os pênaltis.

