Presidente do Remo faz BO, cobra Polícia e promete apuração sobre torcedores barrados no Mangueirão

Mesmo com os ingressos nas mãos, centenas de torcedores foram barrados de entrar no Mangueirão para assistir a partida entre Remo e Corinthians sob o argumento de que o estádio havia chegado a sua capacidade máxima. O caso, que gerou repercussão nas redes sociais e grupos de Whatsapp, também preocupou o presidente azulino, Fábio Bentes. Em entrevista coletiva após o confronto - que terminou com a vitória do Leão por 2 a 0 -, Bentes afirmou que registrou um B.O. e cobrou respostas dos órgãos responsáveis. O mandatário garantiu que não vendeu ingressos a mais que a capacidade do estádio e que a ordem de proibir a entrada da torcida não partiu do Remo.

“A gente registrou um Boletim de Ocorrência e pediu que a Polícia Civil apure o ocorrido. Nós não temos aqui como apresentar quem foram responsáveis por isso, mas a gente está muito triste e chateado com o ocorrido, porque o nosso torcedor, que comprou ingresso, e o torcedor do Corinthians, que também comprou ingresso, teve o seu direito de entrar no estádio cerceado e a gente quer uma explicação para isso, né? Eu não posso, aqui, apresentar uma conclusão a respeito porque a gente não tem ainda essa essa apuração, mas a gente entende que isso precisa ser apurado”, salientou o presidente remista.

VEJA MAIS

Fábio Bentes também argumentou que havia espaço suficiente para acomodar o público que ficou do lado de fora do Mangueirão. O presidente do Remo disse que vai apresentar imagens que mostram lugares vazios nas bordas das arquibancadas e setores de cadeiras atrás dos gols.

“Tenho certeza que a gente vai ter a contribuição do estádio para a apresentação das imagens, das coisas que ocorreram, e assim que tiver uma apuração e um levantamento, a gente vai voltar para dar uma satisfação para o nosso torcedor, mas eu queria informar nesse momento que não foi uma decisão que partiu do clube, o estádio não estava lotado, dava para ver claramente que as laterais das cadeiras - e as cadeiras vão quase atrás dos gols - estavam com bastante espaço ali, disponível. A arquibancada também, perto das divisões que dividem o Lado A do Lado B, tinha bastante espaço”, argumentou Bentes.

"Têm imagens durante o jogo mostrando que tinha bastante espaço principalmente nas cadeiras, dos dois lados, e espaço também nas arquibancadas. [...] A decisão não partiu do clube. A gente é contra essa decisão. A gente não teve concordância com isso", salientou o presidente do Remo.

A torcida do Corinthians também teve problemas. Além dos que não conseguiram entrar no estádio, houve quem fosse alocado em setores diferentes do ingresso comprado. Isso porque aos corintianos só foram disponibilizadas entradas para a área das cadeiras (ao custo de R$ 200 cada), mas alguns alvinegros foram alocados nas arquibancadas, cujo preço médio foi R$ 80.

“Houve também uma situação de ocupação de parte da arquibancada pela torcida do Corinthians, que não estava prevista. Também não foi um um uma coisa planejada pela gente. A gente quer entender como isso foi autorizado. Até então, os 10% mínimos do time visitante estavam previstos para ficarem na cadeira do Lado B e foram direcionados, alguns torcedores [corintianos], para a arquibancada sem a nossa concordância. Então o que a gente pede só é que seja apurado, o Boletim [de Ocorrência] foi registrado e a gente aguarda a apuração disso, que se definam as responsabilidades”, reclamou.

Remo e Corinthians voltam a se enfrentar no próximo dia 26, em São Paulo. A partida será na Neo Química Arena, casa do Timão. O Leão está em vantagem: pode perder por até um gol de diferença que ainda assim avança às oitavas de final da Copa do Brasil. Antes disso, o clube azulino cumpre compromisso pelo Campeonato Paraense contra o Caeté, pelas quartas de final do estadual. Os jogos serão neste sábado (15) e na terça-feira (19), também no Mangueirão.