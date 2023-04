Marcelo Cabo prega cautela após vitória do Remo sobre o Corinthians pela Copa do Brasil

Apesar da vitória convincente diante do Corinthians, em casa, por 2 a 0, pela terceira fase da Copa do Brasil, o técnico do Remo, Marcelo Cabo, pregou cautela quanto a uma possível classificação azulina à próxima etapa do torneio. De acordo com o treinador remista, o Leão ainda vai precisar se superar para garantir uma vaga nas oitavas de final do maior torneio mata-mata do Brasil.

VEJA MAIS

"Foi uma partida em que a gente soube jogar dentro da proposta que estipulamos. Mas a Copa do Brasil é feita de detalhes e precisamos nos preparar melhor para o próximo confronto, que será fora de casa, para poder sonhar com a classificação", disse Cabo em entrevista coletiva após o jogo.

Outro assunto abordado pelo treinador do Remo foi a entrada do meia Matheus Galdezani no time titular. Segundo ele, o jogador foi importante para neutralizar o sistema de criação do Corinthians que, segundo Cabo, trabalha em "formato de losango".

"Foi muito importante a entrada do Galdezani, porque ele ajustou o nosso meio. Pegamos o Richard e deslocamos ele para a ponta. Sabemos que eles fazem um jogo apoiado e precisávamos neutralizar esse meio de campo, em formato de losango. Com a chegada do Galdezani conseguimos colocar em prática isso e neutralizar o adversário", explicou.

Na Copa do Brasil, os clubes voltam a se enfrentar no dia 26 de abril, uma quarta-feira, às 21h, na Neo Química Arena, em São Paulo. O Leão tem vantagem no duelo e pode perder até por um gol de diferença que garante vaga na próxima fase da Copa do Brasil.