Jogadores do Remo destacam união do grupo na vitória sobre o Corinthians: 'está fechado'

A vitória sobre o Corinthians foi recebida com festa por jogadores e torcida. Com o estádio cheio, o Leão Azul apresentou um futebol não visto até aqui, dotado de entrosamento, técnica e poder de finalização, resultando no placar maiúsculo de 2 a 0, diante de um time de Série A e acostumado a grandes conquistas, mas que caiu em Belém, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Na avaliação do elenco, a vitória não poderia ter acontecido em melhor hora, para tapar um buraco deixado após duas derrotas para o maior rival. Um dos destaques do time, o volante Pablo Roberto, que participou diretamente do primeiro gol, destacou o entrosamento e o oportunismo.

"O grupo está jogando bem, doando seu máximo e com certeza o meu individual vai sair. Obviamente merecemos comemorar, mas passando isso temos que voltar o foco para as quartas de final do Parazão e só depois vamos pensar na partida de volta. É gratificante ver um bom momento. Nosso grupo está fechado, dando o seu máximo. Eu to fazendo o meu e fazendo bem", observa.

O mesmo entusiasmo foi mostrado pelo atacante Muriqui, autor do segundo gol. O camisa 10 desponta como principal artilheiro do time, com sete gols na temporada, mostrando mais uma vez um oportunismo diferenciado nos dois lances que resultaram em gol. Ao ser questionado se o placar trouxe alguma surpresa, ele foi categórico.

"A dúvida está só do lado de fora. Dentro a gente sabia o que o nosso time pode fazer. Quando saiu o sorteio, a gente comentou que dava pra competir. Não sei se classificar, mas competir, sim, ainda mais aqui em Belém, onde somos fortes. Competimos com uma equipe da Série A, que joga Libertadores. Jogamos muito bem e mostramos que estamos no caminho certo, com chances de passar e chegar aos nossos objetivos", diz ele, que agradeceu a oportunidade de deixar mais uma vez sua marca pelo Leão Azul, o terceiro no novo Mangueirão.

"Foi um gol de centroavante, embora eu não seja um de ofício. Mas eu estava no lugar certo e na hora certa. Eu comecei a jogada e fiz o gol. Fico feliz em ajudar e fazer gols, e consequentemente a equipe ter vencido. Dos últimos quatro jogos que voltei de lesão eu fiz quatro gols e fico feliz por isso. E eu sei que sou cobrado por isso, então tenho conseguido. Quando isso acontece mostra que a gente tá criando. Eu fico feliz pelo momento da equipe e vejo que estamos no caminho certo", encerra.