PSG x Arsenal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (07/05) pela Champions League

Paris Saint Germain x Arsenal disputam hoje, quarta-feira (07/05), a volta da semifinal da Champions League. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), no Parc des Princes, em Paris, França. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir PSG x Arsenal ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos, o PSG ficou em 15° lugar com 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 14 gols marcados e 9 gols sofridos. Depois, a equipe goleou Brest duas vezes, por 3 a 0 e por 7 a 0. Já nas oitavas, o Paris Saint-Germain eliminou o Liverpool nos pênaltis após uma derrota de 1 a 0 e uma vitória de mesmo placar. Por fim, nas quartas de final, o PSG eliminou o Aston Villa após uma vitória de 3 a 1 e uma derrota de 3 a 2.

Já o Arsenal foi o 3° colocado da primeira fase e acumulou nessa um total de 6 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 16 gols marcados e 3 gols sofridos. Em seguida, diretamente para as oitavas de final, a equipe eliminou o PSV com uma vitória de 7 a 1 fora de casa e um empate de 2 a 2 em casa. Já nas quartas, o Arsenal superou o Real Madrid após duas vitórias de 3 a 0 e de 2 a 1.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Paris Saint-Germain por 1 a 0.

PSG x Arsenal: prováveis escalações

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Ruiz, Vitinha, Neves; Barcola, Dembele, Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique.

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Rice, Merino; Saka, Trossard, Gabriel Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

FICHA TÉCNICA

Paris Saint-Germain x Arsenal

Champions League

Local: Parc des Princes, em Paris, França

Data/Horário: 07 de maio de 2025, 16h