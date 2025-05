Felipe Vizeu se recupera e deve ser titular do Remo no Re-Pa da final do Parazão

O atacante Felipe Vizeu está recuperado fisicamente e deve reforçar o Remo como titular no clássico Re-Pa contra o Paysandu, que será disputado nesta quarta-feira (7), no Estádio da Curuzu, em Belém. A informação foi confirmada por Marcelo de Jesus, gerente de logística azulino, em entrevista à Rádio Liberal+.

Vizeu era dúvida até a última terça-feira (6). Ele saiu lesionado na partida contra o Amazonas-AM, pela Série C, e ficou dois dias sem treinar. Segundo o dirigente, o atacante voltou às atividades normais na véspera do clássico.

“O Vizeu treinou normalmente ontem (terça-feira). Acho que deve ser relacionado pra hoje”, afirmou Marcelo de Jesus.

Mesmo tendo marcado o primeiro gol do Remo na Série C — no empate com a Ferroviária-SP —, o camisa 9 tem sido criticado por torcedores nas redes sociais devido ao baixo rendimento. No último jogo, diante do Amazonas, ele foi vaiado ao ser substituído.

Felipe Vizeu é um dos atletas mais caros do elenco azulino, com contrato até o fim de 2026. Chegou ao clube com status de referência ofensiva, mas ainda não correspondeu às expectativas. Em 2025, soma 17 partidas e apenas três gols — um no Brasileiro da Série C e dois no Campeonato Paraense.

Além da dúvida sobre Vizeu, o Remo terá sete desfalques certos na final do Parazão. Seis jogadores — Pedro Costa, Camutanga, Madison, Luan Martins, Régis e PH — não poderão atuar, pois foram inscritos após o prazo regulamentar da competição.

Outro desfalque é o meia Alan Rodríguez, que sofreu uma lesão de grau I no bíceps femoral e está vetado pelo departamento médico.

Re-Pa decisivo no Mangueirão

A final do Campeonato Paraense será disputada em dois jogos, ambos no Estádio Mangueirão. O primeiro confronto entre Remo e Paysandu acontece nesta quarta-feira (7), às 21h. A partida de volta está marcada para domingo (11), às 17h.

Se houver empate no placar agregado, o título será decidido nos pênaltis. A cobertura completa será feita em tempo real pelo portal OLiberal.com, com narração ao vivo pela Rádio Liberal+.