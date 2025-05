Na final do Parazão, atual elenco do Remo ainda não conquistou títulos pelo clube

O Remo não conquista um título desde 2022, quando superou o Paysandu na final do Parazão. Além disso, no elenco principal azulino, nenhum jogador sabe o que é ser campeão pelo time. Conforme levantamento do colunista de O Liberal, Carlos Ferreira, todos os atletas que levantaram a taça do Estadual há três anos já deixaram o clube.

Nesta quarta-feira (7), a equipe azulina inicia a decisão contra o Bicola em busca da taça que não levanta desde 2022. Se for campeão, o título será inédito para todos os atletas e para a comissão técnica.

Em 2022, quando o Leão Azul foi campeão, entrou em campo com Vinícius, ídolo da torcida; Ricardo Luz, Daniel Felipe, Marlon e Leonan; Anderson Uchôa, Pingo e Erick Flores; Bruno Alves, Brenner e Ronald. Além deles, Paulinho Curuá, Marco Antônio, Tiago Mafra, Wendel Lomar, Everton Sena, Renan Castro, Soares, Lailson e Whelton também faziam parte do plantel daquela temporada.

Contudo, cerca de três anos depois, nenhum desses jogadores permanece no clube azulino. O atacante Ronald, cria da base, até pertence ao Remo, mas está emprestado ao São Joseense-PR.

Além de ser o primeiro título para o elenco, este seria também o primeiro de Antonio Carlos Teixeira, o Tonhão, como presidente. O dirigente assumiu a presidência do Leão Azul em 2024 e ainda não levantou uma taça, embora tenha conseguido o acesso à Série B.

Re-Pa do apagão

O título azulino foi conquistado no sufoco. Na primeira partida, o time, à época comandado por Paulo Bonamigo, venceu em casa por 3 a 0, construindo uma larga vantagem para o jogo de volta. No entanto, na Curuzu, o Paysandu se recuperou e chegou a fazer três gols. Contudo, o Leão Azul marcou e, no agregado, venceu por 4 a 3, garantindo o título do Parazão de 2022.

Além da conquista azulina, a final ficou marcada pelo "apagão" na Curuzu. Durante a comemoração do Remo, as luzes do estádio bicolor foram apagadas, e os jogadores do Leão Azul comemoraram no escuro.

Remo comemorou conquista com as luzes apagadas na Curuzu (Cristino Martins / O Liberal)



Nesta quarta-feira (7), a dupla inicia mais um capítulo da história de rivalidade entre eles e o Remo tem a chance voltar a ser campeão, enquanto o Bicola defende o posto. A partida ocorre às 21h, no estádio Mangueirão.