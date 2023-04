Criança autista e familiares são impedidos de entrar no Mangueirão para o jogo do Remo, em Belém

Familiares de uma criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), de 7 anos de idade, divulgaram nas redes sociais sua indignação por terem sido impedidos de entrar no estádio do Mangueirão, na noite de quarta-feira, 12, para assistir à partida entre Remo e Corinthians pela terceira fase da Copa do Brasil. Segundo publicações da família e de um grupo com mais de 400 mães de crianças autistas de Belém - o Mundo Azul - os portões de acesso prioritário a pessoas com autismo permaneceram fechados.

No vídeo compartilhado pela família da criança, é possível verificar o grupo tentando acessar os portões, sem conseguir ingressar no estádio mesmo estando com os ingressos comprados há cerca de uma semana. Durante conversa entre um responsável pelo menino e um segurança do local, o torcedor chega a perguntar se o estádio está fechado por determinação do Clube do Remo e o funcionário, por sua vez, confirma a informação.

"São três ingressos de visitante, cadeira, que custou R$ 200 reais cada, mas o Clube do Remo mandou fechar o estádio e ninguém entra mais. E o meu filho, portador do Espectro Autista, não vai ver o time dele que ele passou a semana inteira falando", lamenta o pai do garoto na gravação.

Nas redes sociais do grupo Mundo Azul, que atua em Belém em prol da inclusão de pessoas com TEA, uma das administradoras - a advogada Flavia Marçal, comenta que a situação foi lamentável para toda a comunidade paraense de autismo 'em pleno mês de conscientização':

"Uma enorme expectativa para toda sua família considerando que há menos de uma semana os times Remo e Paysandu homenageram as pessoas com transtorno do espectro do autismo no jogo de inauguração do Mangueirão que tem como marca a acessibilidade e o respeito à diversidade", escreve na legenda.

A redação integrada de O Liberal solicita o posicionamento do Clube do Remo a respeito da situação e aguarda retorno.