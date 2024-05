Com estreias, Remo está escalado para partida contra o Botafogo-PB, pela Série C

O Remo está escalado para a partida contra o Botafogo-PB, pela terceira rodada da Série C do Brasileirão. No duelo, o técnico azulino, Gustavo Morínigo, vai promover duas estreias: o atacante Matheus Lucas e o lateral-esquerdo Helder Santos.

Confira a partida Lance a Lance.

Ambos foram anunciados pelo Leão no mês passado, mas ainda não tinham entrado em campo. Além deles, outros quatro jogadores do elenco remista estavam sem minutagem na temporada de 2024.

Veja a escalação