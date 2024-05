Remo perde mais uma, permanece no Z4 e Morínigo mantém discurso

Desde 31 de março, há mais de um mês, quando derrotou a Tuna pelas semifinais do Parazão, o Remo não sabe o que é vencer. Neste domingo (05/05), o Leão perdeu mais uma vez, agora para o Botafogo-PB por 1 a 0, fora de casa, pela 3ª rodada da Série C. Já são sete jogos sem vitória, terceiro revés seguido na Terceirona e vice-lanterna da competição. O momento é de dificuldade para a equipe azulina. Na coletiva pós-jogo, o técnico Gustavo Morínigo repetiu o discurso das últimas entrevistas.

O paraguaio ressaltou que todos estão incomodados e que está sendo feito tudo o que é possível. “A verdade é que estamos muito chateados com esse momento. É incrível como estamos perdendo os jogos, com falta de atitude dos jogadores e erros que estão acontecendo com repercussão no resultado. Estamos fazendo tudo que podemos, modificando peças, a estrutura, fortalecendo os setores, mas ainda não estamos rendendo o esperado”, afirmou.

Perguntado se o roteiro da temporada passada iria se repetir, quando o Remo brigou para não cair e escapou somente na penúltima rodada, o técnico do Leão entende que não, mas admite preocupação com o risco de queda. “Não acredito que seja isso, mas é preocupante, é algo que aconteceu aqui ano passado. Ainda temos oportunidade e tempo, não é para isso que estamos trabalhando. Vamos fazer o que temos para fazer, tanto a comissão quanto jogadores, para sair dessa incomoda posição que estamos no momento”, enfatizou.

Apesar da fase ruim, Morínigo garante ter confiança para sair desse momento e afirmou que o time azulino se preparou para a Série C. “É complicado falar com esses resultados, mas temos plena confiança e seguramente vamos tomar algumas decisões que vão afetar o plantel. Tudo isso em busca de ganhar esse primeiro jogo. É um time que se preparou para essa competição”, pontuou.

Próximo compromisso azulino

Em busca da vitória, o Remo volta a campo no domingo (12), para enfrentar o Floresta-CE, no Baenão, às 19h.