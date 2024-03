Re-Pa na decisão! Remo vence a Tuna Luso e vai enfrentar o Paysandu na final do Parazão

O Remo superou a Tuna Luso e está classificado para a final do Campeonato Paraense. O clube azulino venceu a Águia do Souza por 2 a 0 neste domingo (31), no estádio Mangueirão. Com o apoio dos torcedores, Ytalo e Jaderson fizeram os gols para o Leão Azul.

Assim, a final do Parazão será entre Remo e Paysandu. Os jogos da decisão devem ocorrer entre os dias 7 e 14 de abril, no Mangueirão. As informações ainda serão confirmadas pela Federação Paraense de Futebol. Além disso, a dupla também vai se enfrentar na semifinal da Copa Verde.

A Tuna cai na semifinal do Campeonato Paraense e vai disputar uma vaga na Copa do Brasil 2025 na Copa Grão Pará. Na competição, a Águia do Souza vai encarar o Santa Rosa.

Primeiro tempo

O jogo começou com o Remo mais organizado em campo e com mais agressividade. No entanto, foi da Tuna que saiu o primeiro lance de perigo. Gabriel Furtado sofreu falta no início da grande área e, na cobrança, mandou um chutaço no meio do gol azulino. Marcelo Rangel espalmou para cima.

O Remo respondeu com uma jogada individual do atacante Kevin. O jogador saiu driblando os zagueiros da Tuna, entrou na área e mandou para o gol. Contudo, o chute não foi bem finalizado e a bola passou por cima da trave tunante.

Os primeiros 15 minutos de partida foram lá e cá. Com as duas equipes chegando para o gol. No entanto, como a Tuna precisava mais do resultado, o time cruzmaltino passou a sair mais para o jogo.

Em um dos cruzamentos da Tuna, Wander cruzou na área, Marcelo Rangel deixou a bola passar. Chula cabeceou, mas Pavani tirou. Após isso, a Águia do Souza passou a oferecer mais perigo ao gol azulino, no entanto, não era efetiva.

Enquanto o setor defensivo estava bem postado, o Remo apresentou algumas dificuldades para fazer a transição ofensiva. Com isso, o Leão Azul chegava ao ataque com jogadas mais rápidas, de contra-ataques.

Veja imagens

remo x tuna semifinal do Parazão 2024 Thiago Gomes / OLiberal Thiago Gomes / OLiberal Thiago Gomes / OLiberal Thiago Gomes / OLiberal Thiago Gomes / OLiberal Thiago Gomes / OLiberal Thiago Gomes / OLiberal Thiago Gomes / OLiberal

Segundo tempo

Para a segunda etapa, Gustavo Morínigo colocou o atacante Ytalo no lugar de Marco Antônio e tirou Ribamar para a entrada de Echaporã. A mudança visava dar mais agressividade ao time azulino. E inicialmente funcionou.

O Leão Azul voltou mais agressivo e forte para definir a partida. Logo aos três minutos da segunda etapa, Pavani fez levantamento na área, a bola foi cabeceada para o gol, mas Iago Hass estava esperto e fez uma excelente defesa. Na sequência do lance, o próprio camisa 7 azulino pegou o rebote e assustou a zaga tunante.

O Remo passou a gostar do jogo e a ter mais chances de abrir o placar no Mangueirão, no entanto, ainda faltava efetividade para os azulinos - assim como para os tunantes.

Apesar disso, a Tuna reverteu o jogo e teve excelentes momentos a partir dos 15 minutos do segundo tempo. No primeiro lance, Bagagem cobrou falta de fora da grande área direto para o gol. Marcelo Rangel se esticou e tirou a bola, provocando um escanteio.

Na cobrança do tiro de canto, Gabriel Furtado recebeu a bola livre e cabeceou, mas, novamente, o goleiro azulino cresceu e evitou o gol. Com isso, a Tuna cresceu na partida. Em seis minutos, a Águia do Souza dominou o ataque do Remo, enquanto os azulinos se seguraram.

Apagão

Nos 15 minutos do segundo tempo, durante a cobrança de escanteio da Tuna, as luzes do estádio do Mangueirão se apagaram por conta de uma queda de energia. O apagão foi momentâneo e os refletores voltaram a funcionar normalmente.

Reação

Após a pressão da Tuna, o Remo reagiu e, assim como no primeiro tempo, usou das bolas rápidas para assustar a defesa tunante. Na chance mais clara para abrir o placar, Sillas fez uma excelente jogada pela esquerda e encontrou o Echaporã livre. O atacante azulino chutou e Iago Hass cresceu à frente do gol para salvar a Tuna.

Gols

Após várias tentativas, o Remo selou a classificação aos 34 minutos com Ytalo, que entrou no segundo tempo. O atacante recebeu um belo passe de Ronald e, de cabeça, completou para o fundo do gol. 1 a 0 para o Leão.

Com isso, Ytalo chegou ao terceiro gol nas últimas três partidas. O jogador já tem cinco gols com a camisa do clube, sendo o artilheiro da equipe na temporada.

O segundo gol azulino foi marcado nos acréscimos, aos 47 minutos. Jaderson recebeu uma bela bola de Pedro Vitor, invadiu a área e chutou no canto direito do goleiro Iago Hass para aumentar a vantagem do Remo e se garantir na final do Parazão.

Confusão

A Tuna ficou tensa após o gol azulino. Bagagem foi expulso depois de dar um tapa no jogador do Leão Azul. Além disso, mesmo no banco, Marco Antônio também levou um cartão vermelho por confusão na beira do campo.

Lesão

Antes do final do jogo, o jogador da Tuna Wander sofreu uma lesão no Braço. Após um chute no ataque, Henrique acabou pisando no braço do atleta da Águia do Souza e saiu de campo de maca.

Ficha técnica

Remo x Tuna Luso

Data: Domingo (31)

Local: Estádio Mangueirão

Árbitro: Olivaldo José Alves Moraes (FPF)

Assistente 1: Márcio Gleidson Correia Dias (FPF)

Assistente 2: Jhonathan Leone Lopes (FPF)

Cartões amarelos: Pavani, Marco Antônio (Remo); Marlon, Renan, Wesley, Jayme e Gabriel Furtado (Tuna Luso)

Cartões vermelhos: Marco Antônio (Remo); Tiago Bagagem (Tuna)

Gols: Ytalo e Jaderson

Remo: Marcelo Rangel, Thalys, Bruno Bispo, Jonilson, Nathan, Jaderson, Pavani (Henrique), Sillas (Pedro Vitor), Kelvin (Ronald), Marco Antônio (Ytalo), Ribamar (Echaporã). Técnico: Gustavo Morínigo

Tuna: Iago Hass, Wander (Guilherme), Dedé, Marlon, Renan, Saint (Wesley), Jayme (Luquinhas), Tiago Bagagem, Chula (Leandro Cearense), Germano, Gabriel Furtado. Técnico: Julio Cesar Nunes