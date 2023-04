Zoeira: Após derrota para o Remo, torcedor propõe que remos sejam retirados do escudo do Corinthians

A derrota do Corinthians-SP para o Remo na Copa do Brasil, gerou inúmeros memes. Um deles, feito por um torcedor do Flamengo, propõe que os remos cruzados que existem no escudo Corinthians, sejam retirados após a derrota para o Leão Azul.

O Remo venceu o Corinthians por 2 a 0 e largou na frente na disputa por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Leão pode até perder por um gol de diferença no jogo de volta, que ainda sim avança à próxima fase. Ao Timão resta vencer por três gols de diferença para garantir a vaga de forma direta, ou vencer por dois e levar a decisão para as penalidades.

A partida de volta entre Corinthians x Remo está marcada para o dia 2 deste mês, às 21h30, na Neo Quimica Arena, em São Paulo (SP). O jogo terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.