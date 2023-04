FPF se manifesta sobre confusão e portões fechados na partida entre Remo e Corinthians; veja

A euforia da vitória azulina sobre o Corinthians, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, infelizmente foi manchada por alguns episódios ocorridos do lado de fora do Mangueirão. Uma série de problemas foram registrados antes da bola rolar. O maior deles resultou na morte de um torcedor, durante o confronto entre torcidas organizadas. Nas áreas de acesso ao estádio, milhares de torcedores foram barrados após as autoridades fecharem os portões, mesmo com ingressos em mãos.

Após a partida, a reclamação continuou e o dirigente azulino, Fábio Bentes, se pronunciou, negando responsabilidade nas ações que provocaram um caos nas cercanias do Mangueirão, assim como a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), e a diretoria do estádio. Na esteira dos acontecimentos, a Federação Paraense de Futebol (FPF) também se manifestou sobre o ocorrido e negou qualquer participação na decisão de barrar a entrada dos torcedores.

Assim, os principais órgãos ligados ao futebol, entre clube mandante e entidades representativas, todas negaram ter responsabilidade. Veja a nota na íntegra:

A FPF – Federação Paraense de Futebol, na condição de filiada à CBF - Confederação Brasileira de Futebol, promotora e organizadora, entre outras competições, da Copa Betano do Brasil 2023, vem a público lamentar os fatos ocorridos por ocasião da partida entre Clube do Remo e Sport Club Corinthians Paulista, e informa que solicitou informações/explicações do Clube mandante e órgãos públicos envolvidos na organização do evento.



O fechamento dos portões sem prévio aviso e fora do planejamento inicial, além de impedir a entrada de inúmeros torcedores portadores de ingressos, expôs de forma irresponsável e perigosa uma equipe da FPF que trabalhava no lado externo do estádio, uma vez que os torcedores, vendo seus direitos cerceados, avançaram contra as colaboradoras exigindo explicações de forma ríspida e agressiva, mesmo que a FPF não participe diretamente da organização do evento.



Eventos de grande porte precisam de planejamento prévio, sendo que, no caso do futebol, o roteiro de providências é previsto na legislação pertinente e contam com a participação dos diversos atores envolvidos na partida, entre os quais os órgãos de segurança pública e resultam no PGA – Plano Geral de Ações que, entre outras, versam sobre transporte, segurança e contingências e pode ser consultado no site da FPF. É necessário saber de quem partiu a ordem para o fechamento precoce dos portões, os motivos e se ocorreu a devida avaliação das consequências do ato.



Por fim, a FPF lamenta profundamente o falecimento do torcedor do Corinthians, Rafael Merenciano, e se solidariza com familiares e amigos. Que o (s) responsável (s) sejam identificados e punidos na forma da Lei.