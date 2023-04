PM que jogou spray de pimenta em torcedor do Remo no Mangueirão poderá ser afastado, diz Promotoria

O promotor de Justiça Militar Armando Brasil informou, nesta quinta-feira (13), que vai solicitar o afastamento do policial militar que foi flagrado jogando spray de pimenta contra torcedores do Remo, no Estádio Mangueirão. Ao que tudo indica, o caso ocorreu na noite desta quarta-feira (12), antes da partida contra o Corinthians pela Copa do Brasil.

Um vídeo, que circula nas redes sociais, mostra os azulinos gritando e, em seguida, o PM despeja o spray de pimenta em um torcedor. Outras pessoas próxima parecem contestar a ação do agente de segurança. Logo depois do questionamento, em uma ação rápida, o policial joga o spray outra vez na multidão.

Segundo o promotor, o militar filmado seria do 28º Batalhão Águia da Polícia Militar, mas ainda não foi identificado. “Mandarei instaurar procedimento apuratório preliminar a fim de apurar esse fato. Vou identificar esse PM e solicitar o afastamento imediato dele. Ele pertence ao Batalhão Águia de Polícia com Motocicletas. Pois, à princípio, o torcedor não esboça nenhuma reação que justifique a ação da PM”, disse Armando.